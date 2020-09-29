新冠期间能母乳喂养吗？看看国外专家怎么说

长期以来，科学界一直宣扬“母乳是最好的”，支持并鼓励妈妈们进行母乳喂养。但是新冠带来了新的问题，与母乳喂养的潜在风险有关。母乳中是否存在病毒，它是否会在母婴之间传播？母乳中发现的抗体真的能帮助保护婴儿免受病毒的侵害吗？为此国外科学家做了一系列的研究。

针对新冠和婴儿喂养的研究

华盛顿州立大学（Washington State University）的研究人员参与了一项针对新冠和婴儿喂养的全国性研究，以帮助回答这些问题。他们的工作最终可以帮助科学家理解新冠如何影响母亲和婴儿的健康和免疫反应，以及婴儿喂养方式是否起作用。

“我们现在还没有答案。”WSU文理学院人类学教授Courtney Meehan说，她研究了世界各地人群的母乳成分和母婴健康。

母乳喂养会传播病毒吗？

她说，到目前为止，在这个问题上进行了有限的研究，已经产生了喜忧参半的结果。一些研究没有在母乳中发现病毒的证据，而一些研究在一些母乳样本中发现了病毒RNA，但在其他母乳样本中没有。她警告说，即使在母乳中检测到病毒RNA，也不一定意味着病毒是可以存活或传播的。

Meehan指出，当母亲检测出新冠呈阳性时，围绕潜在病毒传播的不确定性导致了不同的母婴分离政策。Courtney Meehan，华盛顿州立大学艺术与科学学院人类学教授表示：“我们真的不想把母婴分开，除非我们知道风险大于益处，而且没有证据证明这一点。”

相关研究还在继续

在美国国家科学基金会快速反应研究资助机制提供的20万美元合作赠款的支持下，Meehan的研究团队和爱达荷大学、华盛顿大学和杜兰大学的研究人员正进行新冠和婴儿喂养的全国性研究。

他们的研究正在积极招募18岁及以上的女性，这些女性在过去一周内接受了新冠阳性测试，并且拥有2岁以下的婴儿。这项研究将跟踪50名参与者，其中25名是母乳喂养的婴儿，25名是非母乳喂养的婴儿，为期两个月。

参加这项研究的妇女将收到一套试剂盒，她们将用来从自己和婴儿身上收集生物样本，包括母乳喂养妇女的乳汁。在整个研究过程中，他们将在指定的时间间隔内完成这项工作。此外，他们还将接受电话采访，了解他们的家庭健康状况、新冠的暴露情况和症状，以及婴儿护理和喂养习惯。

除了检测病毒和抗体样本，研究人员还将比较感染新冠的母亲母乳喂养和非母乳喂养婴儿的结果。Meehan说：“我们的研究将为社会提案提供依据，这将有助于缓解目前信息真空导致的医护人员和母亲的焦虑情绪。”

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