惊！父母有问题或导致儿童受性虐待

一项新的研究发现，如果把年龄和种族考虑到，父母有物质依赖、亲密伴侣暴力和精神疾病作斗争的人成为儿童性虐待受害者的可能性是父母没有这些问题的人的10倍多。这项研究由多伦多大学社会工作学院和生命课程与老龄化研究所的研究于近日对外公布。

儿童性虐待发生率急剧上升

随着每一个危险因素的存在，儿童期性虐待发生率急剧上升。大约1%的男性和2%的女性在没有接触过父母物质依赖、亲密伴侣暴力或精神疾病的情况下报告说，他们在童年时期曾遭受过性虐待。对于那些经历过这些童年不幸的人来说，儿童期性虐待的发生率几乎增加了两倍，男性为2.7%，女性为6.4%。接触其中两个危险因素与儿童期性虐待患病率的增加有关（男性为5.5%，女性为15.5%）。对于那些来自三个主要危险因素都存在的混乱家庭的人来说，儿童期性虐待的患病率男性为11.6%，女性为26.4%。

多伦多大学MSW大学毕业生、现任多伦多大学医学博士学位的Senyo Agbeyaka说：“这项发现让人震惊的是，性虐待的发生率从经历过三次童年不幸的人到没有经历过的人之间的差异超过了10倍。”

研究人员决定在另一个以人群为基础的独立样本中进行第二次研究，以观察他们是否可以复制这些发现。Agbeyaka说：“两次调查的结果非常相似，这表明这种联系特别牢固，值得进一步调查。”

这项研究基于两个具有代表性的社区样本：一项是2010年对22868名成年人进行的研究，另一项是2012年对29801名成年人的不同样本。数据来源于简短的危险因素监测调查（BRFSS），并对每种性别分别进行了分析。这项研究的两个主要局限性是对这些早期逆境的回顾性自我报告，以及缺乏关于它们发生的确切时间的信息。研究结果仅表明相关性，不能解释为因果关系。

这项研究的意义

多伦多大学大学社会工作学院和生命课程与老龄化研究所所长Esme Fuller-Thomson教授说：“他们的研究结果筛查虐待儿童的工作具有重要意义。我们决不能低估父母亲密伴侣暴力、精神疾病和物质依赖对家庭儿童的负面影响。处于这种家庭中，儿童很容易受到性虐待。”

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