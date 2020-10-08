儿童需要强制接种新冠疫苗吗？看看外国专家的解读

随着对新冠疫苗的研究仍在继续，一些候选疫苗即将完成第三阶段临床试验，三位专家就未来是否应将任何疫苗视为儿童强制性疫苗进行了权衡。该观点文章于2020年9月发表在JAMA Pediatrics杂志上。

新冠疫苗与其他疫苗的比较

在美国，一些地区已经在讨论是否应该强制使用新冠疫苗，特别是对于那些已经在入学的儿童。在目前的大流行形势下，重新开学或保持学校开放完全有可能取决于学生是否接种了病毒疫苗。

一个常见的类比是SARS-CoV-2和流感疫苗。到目前为止，后者并不是强制要求接种，尽管它和前者一样，是一种主要通过呼吸道飞沫传播的呼吸道病毒。然而，一个显著的区别是，流感是老年人和虚弱患者的杀手，儿童则只是传播。对于新冠，事实并非如此，这是儿童强制接种的弱点。

其次，SARS-CoV-2比流感病毒传播更广，其繁殖数R0分别为~1和2-2.5，而R0越高，预防传播所需的人口比例就越高。在一定程度上，这只能通过接种疫苗来实现，如麻疹疫苗所示。在这里，在R0为12-18的情况下，两剂疫苗已达到并维持了92%至94%的群体免疫。

儿童强制接种新冠疫苗的标准

最有效的方法是使用九个标准来决定是否应该为儿童接种新冠疫苗。其中包括：疫苗安全性、疫苗效力、疫苗成本效益、疫苗提高了学校的安全性、所预防的疾病在一个或多个群体中具有显著的发病率或死亡率、在给婴儿成人或青少年接种疫苗时可以防止个体传播、疫苗可接受性、疫苗物流合理、对父母或照顾者来说坚持接种计划并不是负担。

1.标准

作者建议在使用所有九个标准做出决定的同时，加权五个标准。最重要的是安全，必须确保这一点，以保持公众对强制性疫苗接种的高度信任。对于强制性的儿童疫苗，在许可证发放之前和之后都必须提供安全性数据，以便发现不良反应。

其他四个最高标准包括第五、第六、第二和第九。第二种方法已经适用，因为新冠会造成严重的疾病负担。第六种仍然处于平衡状态，因为没有明确的证据表明儿童确实在新冠的个体传播中起作用。与其他已经使用的疫苗相比，这种疫苗预防儿童新冠的有效性仍不清楚。

最后，疫苗的主要原因是保护高危成年人，而不是疫苗接受者本身，这意味着疫苗接种者应易于遵守强制性疫苗接种，后者应广泛提供、容易获得且价格低廉。

2.启示

随着新冠的不同方面变得更加明显，一个标准可能会超过另一个标准。例如，如果更多的多系统炎症综合征（MIS-C）的病例出现在儿童身上，这将意味着对儿童自身的伤害更大，强制儿童接种疫苗的优先级更高。另一方面，如果孩子们受到的影响很小，最后一个标准会更重要。因此，这些标准应成为常规评估是否有必要强制使用这种疫苗的框架的一部分。

作者指出，“唯一合乎逻辑的结论是，我们目前对任何候选的新冠疫苗的性能或SARS-CoV-2在儿童中的流行病学了解太少，无法对儿童是否应强制使用新冠疫苗作出任何明确的判断。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)