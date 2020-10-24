儿童接种流感疫苗，可以保护到所有人

健康日报消息称，一项新的研究显示，当小学生每年注射流感疫苗时，每个人都会受益。研究人员报告说，加利福尼亚州小学生中疫苗接种率的增加与每隔一个年龄段的人住院流感的人数减少有关。鉴于儿童可以作为病毒性疾病传播的主要媒介，这一结果对于公共卫生专家来说并不奇怪。

1.流感疫苗和公共卫生息息相关

纽约州新海德公园Northwell health全球卫生主管Eric Cioe-Pena博士说：“它基本上与我们所知道的有关公共卫生、疫苗接种以及儿童和儿童对在整个社区传播病毒疾病的影响有关。”不过，这项研究确实强调了每年给孩子注射流感疫苗的重要性。

2.儿童接种率和流感住院人数的关系

在这项研究中，加州大学伯克利分校的Jade Benjamin-Chung领导研究人员跟踪了加州奥克兰市一个全城范围的学校流感疫苗项目，并将其成功率与流感相关的住院率进行了比较。

研究人员报告说，四年后，该计划使奥克兰95多所幼儿园和小学的儿童接种率提高了11%。在社区的所有其他人群中，4岁及以下儿童以及13岁及以上人群中，疫苗接种率的提高与住院人数减少有关。

结果显示，在65岁及以上的人群中，每10万人中，流感住院人数减少了160人。小学生也从中受益；研究人员观察到流感季节与疾病有关的缺课人数有所减少。这项发现发表在8月18日的《公共科学图书馆医学》杂志上。

3.有必要提高儿童接种疫苗率

“我们知道儿童会放大流感。”巴尔的摩约翰霍普金斯健康安全中心的高级学者Amesh Adalja博士说：“试图提高儿童的疫苗接种率可能会对流感季节产生连锁反应，可以说儿童接种疫苗是提高我们应对流感能力的一个途径。儿童往往从流感疫苗中获益更多，因为他们的免疫系统更有活力、反应更灵敏。”

“在年轻人身上，这种疫苗比70岁以上的人诱发更多的抗体。”阿达尔贾解释说：“老年人的免疫系统对疫苗的反应不如年轻人。这就是为什么我们对老年人使用高剂量疫苗。”

纽约市西奈山市中心的感染预防和控制主任Waleed Javaid博士说，鉴于这些结果，向儿童推广流感疫苗可能是有意义的，就像对老年人和医疗工作者一样。

Adalja说：“我们的目标是为所有6个月以上的人接种流感疫苗。如果你想在这个群体中优先考虑，那么儿童应该是接种疫苗的主要优先群体，因为他们确实推动了疫苗接种。当然你还必须为脆弱的老年人和其他疾病患者接种疫苗，他们也必须是一个优先群体。”

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