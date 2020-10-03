宝宝提前入园，就能赢在起跑线？

正常情况下，孩子应该三岁开始入园，然而有些家长觉得，应该早点把孩子送进幼儿园，这样比其他孩子快一步，从而赢在起跑线。但是，宝宝真的能提前入园吗？

1.变得有攻击性

在托儿所时间越长的孩子，反社会人格概率就会越大，这严重影响孩子的身心发展。因为这么大的孩子，更需要父母的陪伴，有一个温暖的家庭环境。

2.容易感染疾病

孩子两岁时候，是抵抗力较差的时候，此时需要父母的精心照顾。幼儿园是一个公众场合，会让宝宝感受到焦虑不安，会影响孩子的情绪、心理健康，从孩子的健康考虑还是三岁比较好点。

3.父母是最好的老师

父母是孩子的启蒙老师，那么孩子需要启蒙的应该是什么呢？是孩子大脑的健康发育，孩子对世界的懵懵懂懂，是一颗萌芽的心。两岁半以下的孩子就该受到妈妈一对一的关爱，父母共同养育是最理想的方式。而幼儿园是一对多，缺乏父母无微不至的关心和陪伴。婴幼儿的发育具有特殊性，他们不仅需要持续地关心，更需要协调一致地关心，这意味着与他们交流的人相对是固定的，因此父母是最好的老师。

4.入园太早淡了亲情

许多孩子入园以后都是哭闹不安，父母因为许多原因都会把孩子强行留在园内，让宝宝去适应环境。父母认为早入托就能使孩子早点受教育，其实这种想法是不对的。孩子适应了幼儿园环境，和老师更亲，回家更多是自己玩玩具，亲子关系也变淡了。

孩子在三岁之前都是处于亲子依恋阶段，最好是父母亲自抚养和陪伴，有一个温暖且稳定的环境。两岁以后孩子开始进行基本社交的意识，直到两岁半以后才能进行与他人有效的互动。

过早的入园会妨碍孩子正常的社交，长大后更容易有不良行为，处理压力的能力更低。影响孩子的身心发展，因此为了孩子的发展，父母应该是给予孩子足够多的陪伴和孩子三岁以后再送去幼儿园。

总而言之，父母要多陪伴孩子，特别是孩子在一岁之前要极大满足孩子的精神需求，等到孩子一岁以后，开始培养孩子的独立精神，父母亲自教导孩子，给孩子一个安全稳定的环境，待到孩子三岁时候，孩子各方面发展良好就可以自然而然将他送去幼儿园了。

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