疫情下，如何远离围产期抑郁症？快来了解

最近的全球证据表明，在发达国家、低收入国家和中等收入国家，围产期抑郁症负担沉重。这意味着围产期抑郁症是一个全球性的主公共卫生问题。

新冠给人们的生活增加了一层新的压力，增加了女性出现围产期抑郁症症状的几率。但大家可以采取一些措施来降低这一风险。

新冠为何使患抑郁症的风险增加？

患围产期抑郁症的主要原因是女性每天都要面对各种困难。对于发展中国家的数十亿人来说，这些问题的范围从养家糊口到收入不稳定和医疗条件差。

新冠增加了人们的危险感和不确定性。它的预防和控制方法，如封锁、隔离，造成人们焦虑。

新冠增加抑郁风险的其他一些原因包括：

孕产妇保健服务因为抗疫受影响，也有女性也可能因为害怕感染病毒而远离医院和医生。

担心母婴传播新冠病毒。到目前为止，还没有生物证据证明这种疾病是母婴传播的。然而，围产期女性更可能担心自己和宝宝感染。

与失业风险相关的经济困难，给女性及其家庭带来潜在的压力。

新冠治疗和疫苗研制的延迟可能会使围产期女性产生恐惧和绝望。

由于封锁，家庭的暴力和虐待也在增加，这增加了患围产期抑郁的风险。

该怎么办？

随着围产期抑郁症的短期和长期后果，关注围产期女性的心理健康是非常重要的。在疫情期间，女性及其护理人员可以做很多事情来支持围产期的心理健康。

首先每位医护人员都应意识到，在大流行期间围产期女性患抑郁症的风险增加。围产期女性可能需要了解抑郁症的自我筛查。这可以通过使用爱丁堡产后抑郁量表来实现。也可以为抑郁症高危女性提供在线支持，让有迫切需要的女性能够直接与专业人士联系。

还有必要重新考虑一些术语，包括将“社会距离”改为“身体距离”，因为“社会距离”一词可能被认为是减少社会关系或减少寻求社会支持。

应建立经常性的在线跟踪系统，以促进合作伙伴的参与，提高应对能力和社会支持。其他有用的方法包括记日记、识别思想和情绪强度、体育活动、听音乐和其他放松方法。

提倡对围产期女性有利的新冠疫苗的开发和测试，将该人群视为一个高度脆弱的群体。如果成功研制出疫苗，患有围产期抑郁症的女性应被列为优先人群。

重要的是要让围产期妇女了解大流行和控制策略。这些对于女性心理健康的宣传应该是积极的。

整合和协调相关利益相关者，包括政府和非政府组织、专业协会等，是预防围产期抑郁症的关键。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)