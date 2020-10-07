新发现！你的拥抱可以让BB心情放松

对于4个月大的婴儿来说，父母的一个拥抱会让一切变得不同。有研究发现，相比托抱，4个月大的婴儿在被拥抱时心率减慢，而且宝宝被父母拥抱心率比被陌生人的拥抱时更慢。这项研究提供了一些初步证据，证明拥抱在父母和孩子之间的早期联系中起着重要作用。

拥抱能让亲子放松下来

“像大多数父母一样，我们喜欢拥抱我们的孩子，”第一作者日本东京大学的Sachine Yoshida说：“我们也知道孩子们喜欢被父母拥抱。但让我们这些科学家感到惊讶的是，我们对拥抱的了解是如此之少。”

其中一个问题是，拥抱是否真的能让人平静下来，或者说，被拥抱是否能使人放松。为了对此进行探索，Yoshida和同事们研究了一岁以下婴儿在托抱、拥抱和紧紧拥抱时的心率反应。他们还研究了，如果宝宝被一个陌生的女性拥抱时会发生什么。

Yoshida表示，“4个月大的婴儿在被父母拥抱时心跳间隔比女性陌生人高。父母拥抱宝宝时，心跳间隔的增加比例也很高。我们发现婴儿和父母通过拥抱都可以放松下来。”

研究显示，父母和婴儿在拥抱时心电图上的R-R间期(RRI)都会增加。R-R间期是测量心脏电活动的特定波形之间的时间。时间增加表明心率减慢。

另外，4个月以下的婴儿在拥抱时并没有表现出同样的RRI增加。但是，当父母在拥抱的时候把手放在宝宝的背上时，这些宝宝的心率确实减慢了。

亲子拥抱的放松效果有限

研究人员表示，他们原以为一个拥抱会导致婴儿行为的明显改变，也许会把挑剔的情绪转变成好的情绪。但令他们吃惊的是，他们观察到的拥抱能使人平静下来，这种效果只能在既不哭也不爱挑剔的婴儿身上发现。

Funato解释道，“由于这种不起眼的特性，我们认为，即使有很多情况下的证据，但表明父母-婴儿拥抱的放松效果的实验数据在一段时间内还是缺失的。”

Yoshida补充，“宝宝喜欢被拥抱，也喜欢你拥抱宝宝的方式。尽管婴儿不能说话，但他们最迟在4个月大后，会通过各种方式(包括拥抱)认出父母。我们希望了解宝宝在被拥抱时的感受，有助于减轻照顾太小不能说话的婴儿所带来的生理和心理负担。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)