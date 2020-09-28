三胎又是女孩！出生仅一周就被父亲强灌清洁剂身亡

据泰国媒体ThaiVisa报道，因不满妻子连生3个女儿，泰国清迈一男子给刚出生6天的女儿灌了一瓶清洁剂，可怜的孩子被活活毒死，之后狠心男子用借来的锄头和铁铲挖坑，掩埋了尸体。目前，该男子已被警方逮捕，对所犯罪行供认不讳。

不满妻子又生女，男子灌清洁剂将孩子毒死

据了解，这名男子名叫阿努帕普·潘亚，今年45岁，是当地一家礼品店的老板。此前，阿努帕普和妻子已经有了两个女儿。这几年礼品店的生意红火，家里的经济条件慢慢好了起来，于是夫妻俩准备再要一个儿子。

据当地警方透露，上个星期，阿努帕普的妻子在医院生下一名女婴，阿努帕普对此很是生气，常常冲着妻子发脾气。9月23日，阿努帕普谎称要去亲戚家拜访，将刚出生只有6天的女儿抱走。

阿努帕普向警方表示，自己当天先是开车将孩子带到清迈一个树林里，随后强行给她灌了一整瓶清洁剂，将其毒死，之后他将孩子的尸体埋进了事先挖好的坑里。

男子被逮捕，生儿子是想让礼品店后继有人

当天晚上回家后，阿努帕普将自己的所作所为告知了妻子，妻子立即报警。警方随后将其逮捕。目前，阿努帕普被关押在当地一所监狱里，正在等候进一步审讯。

据悉，阿努帕普和妻子的大女儿今年11岁，二女儿7岁，但阿努帕普一心只想要儿子。前几年家里经济条件不佳，生儿子的计划一直被搁置。这两年，阿努帕普的礼品店生育越来越红火，两人决定再生一个儿子。

妻子表示，阿努帕普一直想要生儿子，主要目的是想让自己的礼品店能被继承下去。

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