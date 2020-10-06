孩子童年曾遭受虐待，身心健康容易出问题

最近研究发现，儿童时期遭受一种或多种形式虐待的人，晚年患身体、心理疾病的几率更高。

利用英国生物银行来自15.7万名参与者的数据，格拉斯哥大学的科学家们研究了四种形式的童年虐待——身体虐待、性虐待、情感虐待和忽视——与成年后出现多种健康问题的联系。

童年曾遭受虐待，日后患病率高

研究人员发现，曾遭受四种虐待的人比那些童年没有遭受过虐待的人患四种或更多疾病的可能性高出五倍。

与童年没有遭受过虐待的人相比，经历过这四种类型虐待的参与者更容易被社会孤立。他们的自测健康状况差，孤独、虚弱和慢性广泛性疼痛的可能性是其他人的三倍多。此外，童年经历更多类型的虐待也与心理疾病患病率较高有关。

这项研究还发现，只遭受一种类型的童年虐待与长期的健康状况有关，包括长期疼痛和虚弱。

童年曾被虐待的人比例不低

虽然曾遭受多种类型的儿童虐待很少见，但研究人员发现，总体而言，童年曾被虐待的人比例不低，33%的参与研究的参与者报告了至少一种形式的虐待。

“我们的发现与越来越多的研究一致，这些研究着眼于儿童时期的逆境对未来健康和社会结果的影响。我们的工作，以及这一领域的其他研究表明，童年时期的虐待可能会在以后的生活中产生后果，包括身体、心理2方面疾病的发病率。我们的研究结果表明，童年曾遭受虐待的人在成年后不仅面临更高的长期健康风险。”Frances Mair教授如此说道。

曾遭受虐待和身心疾病发病率增加有关

人们对儿童不良经历(ACES)的广泛影响越来越关注，其中包括虐待儿童以及家庭暴力、父母遗弃、父母有精神疾病、有家庭成员入狱、家庭中有毒品或酒精问题的成年人。众所周知，这些童年经历与多种不良的社会和健康结果密切相关，并造成重大的经济负担。此外，虐待经历已经与慢性病和一系列不同的身心健康问题的危险因素发病率增加有关。

主要作者之一的Peter Hanlon博士表示，“这是一个重大的全球性挑战。除了确保对出现复杂多发病率的患者提供足够的支持外，预防的重要性至关重要。”

Marianne McCallum博士是联合首席作者，她说：“在预防和支持儿童早期逆境方面进行投资可以改善未来的健康状况。我们的研究结果进一步证明，减轻儿童逆境影响的努力应被视为公共卫生措施。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)