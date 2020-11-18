天干物燥，宝妈千万别这么用加湿器

每到秋冬，天气就会变得干燥起来。为了让宝宝更好地应对秋燥，妈妈们早早就把加湿器安排上了。虽然大家对加湿器都不陌生，但有些妈妈在使用时多此一举加了些“料”，反而影响宝宝健康。

千万别乱加“料”

2011年时，曾有大概1500名韩国人因为使用加湿器患上了急性肺部感染，其中超过200人死亡。经调查人们发现，这一切是加湿器除菌剂惹的祸。

医学专家表示，这些民众习惯在换水时添加除菌剂，而这些杀菌剂经加湿器散布到空气中后，侵入到人体的呼吸道中，最终诱发了急性肺炎。

大家使用加湿器本是为了增加空气湿度，改善空气质量，却反而给人体健康带来了巨大威胁。

正确使用方法

家庭使用加湿器最好使用纯净水或者凉白开。

不推荐用自来水，这是由于其含有钙和镁，加湿器运行时会产生白色粉末，污染室内空气。

除了除菌剂，其他“料”也不要加，包括板蓝根、食醋、风油精等。要知道，人的呼吸道跟食道、消化道可不一样。这些东西能被胃酸分解，但经过挥发吸入人体后，可能会攻击呼吸道或肺部，进而引发肺部感染。而肺部感染不容轻视，一旦严重起来很凶险。所以，我们在使用加湿器时，千万别随意加东西。咱们是靠呼吸存活的，一定要重视这个问题哦~

此外，使用加湿器时还应注意以下事项：建议湿度保持在40%~50%左右；使用频率不宜太高，每2小时可以通用一次；切勿紧密门窗，而应勤通风，保持室内空气通畅；每次使用前，请彻底换水；一周至少全面清洁一次。

现在，大家学会加湿器的正确使用姿势了吗？希望大家都能get，安然度过秋冬。

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