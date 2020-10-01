注意5事项，产后运动才真的好！

产后运动好处多多，不仅能够消除身体多余的脂肪，促进产后恢复，还可以改善睡眠质量，增进食欲，缓解精神压力，促进乳汁分泌等等。这里提醒大家，产后运动时要注意一些事项，以免适得其反。

循序渐进进行

产后身体的恢复需要时间，所以大家不要太心急。最初，可以从有氧运动开始，然后慢慢加量。每位产妇的恢复情况和体质不一样，大家根据自身情况量力而行即可哦~非常重要的一点是，要坚持，这样才能取得比较好的效果。

运动时间要控制好

一般来说，每天半个小时左右就差不多了，具体时间根据你的身体情况来定。当然，和选择哪种类型运动方式也有关。

比如如果选择散步，那么时间可以控制在15分钟左右，等身体适应了再慢慢增加时间。但注意哦，每次增加时间不宜过久，要根据自身的情况来定。如果选择瑜伽式，那么建议先咨询下瑜伽老师，看看如何安排比较好。如果条件允许，也可以加入训练营。

运动前记得先热身

为了避免运动时出现抽筋等情况，运动前请先最好热身准备。运动是如果突然发生异常，应立即停止。另外，运动后也要注意休息，不建议马上坐下休息，或喝冷饮、洗澡、吃饭。

哺乳期运动前应先排空乳房

对于哺乳期的宝妈来说，运动前一定要先排空乳房。还有，运动时建议穿宽松、纯棉或速干的运动服，而内衣宜选择对乳房有一定支撑作用的款式。以上做法可以防止大家运动时出现不适。

产后合理控制饮食

产后运动的同时，大家还应控制好饮食。千万别暴饮暴食，或过分滋补，尤其时坚持哺乳的宝妈。平时注意均衡饮食，即可补充充足的营养。如果处在哺乳期，还应多喝温开水，促进乳汁分泌。另外，确保充足的睡眠也很重要，要注意哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)