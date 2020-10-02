假期出门，一定要牵好宝宝的手，这几个地方很容易走失！

国庆黄金周，各大景区都是人满为患。人一多，就容易出现孩子走失的情况。好不容易盼来了小长假，宝爸宝妈们终于有时间可以带孩子玩了，但是看着这人山人海，不免让人有些担心。

育姐下面就就给大家假期容易走失的几大场所，并且分享几个防丢高招，赶紧来pick~

Δ 国庆假期，要小心五大高危走丢场所

这五个高危场所，大家一定要多加注意：

1.汽车站或火车站等交通枢纽

火车站和汽车站离人又多又混杂，人贩子很容易将孩子拐走。

学步带或背带此时都可以派上用场，对于大一点的孩子，大家不妨给他一项任务——看管行李，这样孩子就不会乱跑。

2.动物园或游乐园

游乐园和动物园里有趣的项目很多，大人小孩都容易被分散注意，这就很容易发生走丢的意外。而长假期间，游乐园和动物园游客较多，一旦走丢找起来也不容易。

大家要密切留意孩子动向，可以给孩子带上防丢失绳或防走失背包，这样可以保证孩子一定范围内活动。

3.百货商场或超市

超市里货架多，而长假期间顾客又多，视线很容易被遮挡。孩子身在其中有可能会迷失方向，大人寻找起来也不容易。

孩子年纪小，大家可以将他推车里；孩子年纪大一些，可以跟他提前说好一个地点，比如如果和大人走散就去商场门口等，不能跟陌生人走。

4.步行街或大型商场

这些地方商品琳琅满目，大人在试穿衣服或选购商品时，常常疏于照看孩子，很容易导致孩子走失。

大家不要让孩子脱离自己的视线，同时告诉孩子保安或咨询台的位置，如果找不到家人，可以去那里找人帮忙。

5.市民广场或公园

市民广场和公园场地大，人员较多，孩子很容易跑丢。

大家要始终注意孩子的活动轨迹，千万不要把孩子丢给腿脚不灵便的老人照顾。另外，给孩子穿上颜色鲜艳的衣服，这样找起来更方便更快捷。

Δ 孩子走丢了，怎么办？

家长发现孩子走丢的第一时间内，立刻报警，不需要等待24小时！

报案时需要向警方提供最近的生活照，详细描述孩子的容貌、体型、特殊的身体特征和走失时穿的服装、走失的大概地点等。

除了配合警方的寻人措施外，家长还可以尝试“十人四追法”。即在孩子失踪后，发动十个亲朋好友从4个路线寻找孩子。首先东南西北四个大方向各派一人，两公里范围内沿着大路追寻（当然人越多，方向越多越好）；其次另外四个人去往附近主要的火车站、汽车站等场所寻人，最后两人一个去报警，一个留在家中等待孩子回家。

Δ 如何防止孩子走丢？这些好方法要记牢

这里总结了防止孩子走失的好方法，赶紧来收藏：

1.时刻紧盯好孩子

有效指数：★★★★★

大家要时刻让孩子在自己的视线范围内，不要给犯罪分子有可趁之机。孩子做什么，和什么人有接触，你都要看在眼里，这样孩子走失的风险就大大降低了。

这里需要注意的是，在人员密集场所使用这种方法，恐怕比较吃力。因此尽量不要带孩子去人员密集场所，如果确实要去，可以给他穿一件颜色鲜艳的衣服，这样即便孩子走远了也能立马发现。

3.让孩子背熟手机号码

有效指数：★★★★★

大家要教会孩子正确的安全知识，这是预防走失的最基本方法，千万不能忽视，这个方法也适用于任何一个公共场所。你需要教给孩子比如不跟陌生人走、找警察叔叔求助、原地等待爸爸妈妈、记住爸爸妈妈的手机号，想办法打给爸爸妈妈等等。

3.使用防走失报警器

有效指数：★★★

让孩子佩戴防走失神器，在任何场合都可以起到很好的效果，特别适合粗心的父母使用。防走失神器有很多，比如GPS定位手表、防走失手环、可定位儿童手机、防走失报警器等，大家可以上网选购。

像防走失报警体看上去是一个钥匙扣，其实是一个电子产品。把其中的终端放在孩子的口袋里，如果孩子和自己的距离超过一定范围，大人身上的终端就会发出警报提醒。这个安全范围可以设置在8到25米，大家可以根据具体情况自行设定。

虽说以上这些工具并不能100%保证孩子安全，但一旦走失，大家可以通过这些工具快速判定孩子大概位置，给寻找指明方向，让你快速找到孩子。

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