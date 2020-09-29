孩子突然不爱吃饭？小心手足口病来袭

如果有一天，孩子突然对吃饭失去兴趣。那他可能患上了手足口病。各位家长旁友，一起来了解相关常识吧。

什么是手足口病？

手足口病是一种常见的儿童疾病，以口腔溃疡、发烧和皮疹为特征。

肠道病毒有20多种（型），其中以柯萨奇病毒A16型（Cox A16）和肠道病毒71型（EV 71）最为常见。感染柯萨奇病毒A16的患儿往往并没有手足口病的所有特征,有些没有起皮疹，有些没有出现口腔溃疡，有些甚至没有发烧。

谁易得手足口病？

这种疾病在幼儿中最常见，但也有直到青春期才出现。成人也会感染，但这很少见。一旦人们感染了柯萨奇病毒A16，他们通常就可以免疫，但是他们可能因为感染另一种不常见的病毒进而得了手足口病。

大多数感染发生在夏季或秋季初，北半球的高峰期在8月至10月之间。

手足口病有哪些症状?

患手足口病的儿童通常在感染病毒后3至7天开始感到恶心。父母通常首先注意到的是孩子对食物的需求减少。患儿可能还会发烧和喉咙痛。一两天后，许多孩子的口腔出现溃疡。从舌头，牙龈或粘膜上的小红点开始，可能起泡或形成溃疡。

皮疹也可能在一天或两天内出现，并出现平坦或凸起的红点。与许多皮疹不同，这些斑点通常在手掌和脚底上发现。同样，臀部也可能出疹子。

通常，红色斑点会形成水疱(尽管不是在臀部)。与水痘不同，皮疹不会发痒，多会在一周内消失，此时孩子会感觉好些。

如何诊断手足口病？

通常，医生根据病史和体格检查做出诊断。柯萨奇病毒和其他肠病毒可进行实验室测试，但通常不是必需的。

手足口病有时会与链球菌性咽喉炎相混淆，后者也可能始于发烧和咽喉痛。有时会误认为水痘，因为它们都起水泡。它也可能与儿童时期的任何一种皮疹相混淆。此外，许多手足口病的患儿被诊断为耳朵感染，因为耳膜可能会变红。

如何治疗手足口病？

抗生素对手足口病没有帮助。重要的问题是缓解疼痛和补充大量液体。喝冷饮和吃冰棍可以缓解孩子的喉咙痛。

如何预防手足口病？

导致手足口病的病毒同时存在于粪便和呼吸道分泌物中。它可以通过粪-口传播、飞沫传播、接触传播以及通过毒气传播。手部清洁(尤其是在换尿布/洗手后和进食前)可帮助减少其传播。

儿童发病的头几天不建议去学校或幼儿园，但不清楚这是否能防止其他人感染。班上其他孩子可能会传染，即使他们不会出现症状。

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