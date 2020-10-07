最新研究，女性生育期越长，患痴呆风险越大

哥德堡大学的一项基于人群的研究显示，与生育期较短的女性相比，生育期较长的女性在老年期患痴呆症的风险更高。

珍娜·纳哈尔(Jenna Najar)表示，“我们的研究结果可以解释为什么女性在85岁以后患痴呆症和阿尔茨海默病的风险高于男性，并进一步支持雌激素影响女性患痴呆症风险的假说。”

女性生育期越长，晚年痴呆风险越高

这项研究现在发表在《老年痴呆症》杂志上，调查涵盖了1364名妇女。这些妇女在1968年至2012年之间接受了人口研究，这些研究被统称为“哥德堡妇女前瞻性人口研究”(PPSW)和“哥德堡H70出生”瑞典的队列研究”(H70研究)。

在生育期较短(32.6岁或以下)的女性中，16%(333人中有53人)患有痴呆症。在生育期较长(38岁或更久)的女性中，24%(364人中的88人)患上了痴呆症。因此，差距为8个百分点。

研究表明，女性生育期每增加一年，患痴呆症和阿尔茨海默病的风险就会依次增加。这种关联在85岁以后出现的痴呆症患者中最强，并且这种影响与绝经期的年龄最为密切相关。

内源性雌激素相关因素与痴呆症之间的长期联系

在对其他有影响的因素(如教育程度、体育活动、BMI、吸烟和心血管疾病)进行调整后，这些结果仍然存在。另一方面，没有发现痴呆风险与初潮年龄、怀孕次数、母乳喂养时间或以激素替代疗法(HRT)或口服避孕药形式服用的外源性雌激素之间存在关联。

几项研究调查了HRT形式的雌激素如何影响痴呆症的风险。一些研究表明，痴呆的风险降低，而另一些则上升，尤其是在晚年服用雌激素的女性。

在目前的研究中，珍娜·纳哈尔研究了与内源性雌激素相关的因素与痴呆症之间的长期联系。

“这项研究的新颖之处在于，我们已经获得了女性生活中影响雌激素水平的几个事件的信息。例如怀孕、分娩和哺乳。怀孕会极大地提高雌激素水平。一旦婴儿出生，雌激素水平就会下降，如果女性母乳喂养，雌激素水平就会降至极低水平。我们捕捉到的指标越多，我们的结果就越可靠。”

哥德堡大学萨尔格伦斯卡学院精神病学教授、AgeCap负责人英格玛·斯科格(Ingmar Skoog)领导了这项研究。

“雌激素的不同结果可能是由于它在生命早期就有保护作用，但一旦发病就有潜在的危害。”

女性生育期的持续时间是致痴呆症的一个危险因素

同时，斯科格指出，女性生育期的持续时间是导致痴呆症的一个危险因素。

大多数更年期推迟的妇女不会因为这一因素而患上痴呆症。然而，这项研究可能会提供一个线索，说明为什么女性在85岁(最常见的发病年龄)之后患痴呆症的风险高于男性。另一方面，老年痴呆症在症状显现前20年开始发展。

“大多数受影响的人都是80岁以上的女性，” 纳哈尔说。“由于全球老龄化，受痴呆症影响的人数将增加。为了能够实施预防策略，我们需要确定痴呆风险较高的人群。”

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