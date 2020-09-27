德国女子杀死五名亲生儿，事后跳轨自杀

据英国《每日邮报》报道，本月初，德国发生一起震惊全国的杀子惨剧。一名女子将5名年幼的孩子杀死，之后跳向火车，但自杀未遂。目前，这起案件正在进一步调查中。

女子杀死5名孩子后，跳轨自杀

据了解，这起事件发生在北莱茵-威斯特法伦州索林根。9月3日下午2点左右，伍珀塔尔警方接到一名老人报案称，她女儿家可能发生了命案。警方立即派人赶往报案人的女儿家，强行开门后发现床上有5名孩子的遗体，其中2名男童3名女童，年龄在1-8岁之间。

警方调查后发现， 27岁的女子克丽丝蒂安·K曾发短信告诉自己的妈妈，自己的婚姻出了问题。女子在杀死五名年幼的孩子后，带着11岁的长子坐火车去杜塞尔多夫。克丽丝蒂安下车后，长子便独自前往外婆家，告诉外婆弟弟妹妹已经遇害，外婆立即报案。

女子自杀未遂身受重伤，被检方起诉逮捕

下了火车后，克丽丝蒂安跳轨但自杀未遂，深受重伤被送往医院急救。9月4日，伍珀塔尔警方负责这起案件的警官在新闻发布会上透露，五名遇害儿童中，有四名是克丽丝蒂安和现任丈夫所生，另一名遇害儿童和11岁的长子均是其他的关系。目前，警方认定三名父亲和这起案件无关。

检察官认为，克丽丝蒂安涉嫌犯有谋杀罪，已经对她发起指控并申请逮捕令。但因为克丽丝蒂安身受重伤正在医院接受治疗不能说话，警方准备等她伤情平稳后再对其进行审讯。警方发言人说：“这是一起悲剧，这名妈妈现在的情况还不能接受审讯。”

尸检结果显示，几名受害儿童有“镇静和窒息”现象，但具体死因还不明确。目前，这起案件正在调查中。11岁的长子没有受伤，已交由亲属照顾。

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