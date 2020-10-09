4分钟掌掴3次，用戒尺教训近8分钟……这真是为孩子好？

最近，又接连发生2次老师打孩子的事，太让人气愤了！

幼师4分钟掌掴幼童3次

9月18日，合肥市庐阳区一名幼师被曝在天台上连续掌掴一幼儿，并一度将其关在天台上，引发网友们暴怒。

视频显示，9月17日天正下着雨，一名身穿红色上衣的幼师将孩子带到3楼外平台上，让其罚站。

孩子嚎啕大哭，观察一会儿发现老师不在试图离开，被小门里的一名男子拦住，之后被红衣幼师和另一名白衣女子拽回，继续罚站。

该幼师在确认周围没其他人后，一巴掌打在孩子脸上。可怜的孩子一边跺脚捂嘴痛哭，一边拿卫生纸擦眼泪。

短短4分钟，该幼师掌掴幼儿3次。打完递给纸巾，还帮忙擦鼻涕擦眼泪，但擦完却又打。

她还一度关上门，留幼儿一人在天台。

这一幕被附近居民发现并录像，之后视频在多个家长群内传播。

事情曝光后，该区教体局成立调查组进驻涉事幼儿园进行深入调查，于第二天在官方发布通报：责令该园立即辞退涉事教师，该园第一时间向幼儿家长致歉。

5岁幼女被老师用戒尺教训近8分钟

前不久，武汉市民刘先生找到媒体，称自家5岁女儿因为不遵守课堂纪律，被老师用戒尺一顿教训，整个过程持续了近8分钟……

据刘先生介绍，自家女儿豆豆在武汉市江汉区艺僮培训学校学前班上课。

9月16日，妻子接女儿放学时，发现她脸上、手上、脚上都有明显红肿。女儿的同学旁边说，“豆豆今天被打的很惨”。

好好的女儿，怎么上了一天学成了这样。刘先生第一时间联系了学校，并调取了当天的监控视频，才知道女儿是被老师教训的。

监控显示，当日豆豆先是被老师拉到讲台上，用戒尺打了十多下脚，之后又被拉到座位上狂打。除了用戒尺，老师还直接用手扇孩子嘴巴。老师手上不停，嘴里也一直在训斥豆豆，整个过程持续了近8分钟。

学校只保留3天的视频，仅看这几天的监控刘先生就发现14号女儿被打4、5次，16号又被打了至少3次。他也在监控里看到老师用戒尺打其他孩子。

当记者联系该学校时，了解到动手打人的是学校的负责人，姓张。

接电话的老师态度不是很友善，表示是因为豆豆上课调皮不服从管理，张老师才采用过激方法，也是想让她听话。这名教师还说，老师教训学生是千古难题，家长也有在家打孩子的，但老师就打不得。如果家长能理解就理解，不能理解就把事闹大。

记者提到要采访学校的负责人，了解下事发当天情况，被工作人员以领导不在学校为由拒绝了，后来媒体就把情况向当地教育部门反映。

此时被爆后，教育局工作人员表示，已停止该培训机构的一切经营活动，并表示，如果公安机关认为该教师的行为违法，可吊销其营业执照。并且表示这位教师以后不能从事教育工作，目前警方也已介入调查。

老师是否可以体罚学生?《中华人民共和国义务教育法》第十六条中已明确规定，禁止体罚学生！

然而，还是有部分老师我行我素，照罚不误。有些老师太过迷信体罚的管理功能，忽视体罚可能会给孩子身心带来严重影响。

希望涉事的老师、教育机构、幼儿园给学生、家长一个真诚的道歉！希望教育部门、学校加强教师的师德师风建设，避免更多类似事件的发生。也希望各位家长能多多陪伴、关注自己的孩子，不要因为工作就忽略了孩子。

如果发现孩子有以下情况，一定要警惕，及时和孩子沟通，以免及时发现问题并处理：

* 脸上、身上经常有伤口

* 不愿去上学，或者参与学校活动

* 从来不谈论小伙伴

* 经常丢东西又找不出理由

* 衣服经常破损

* 常常看起来害怕又焦虑

* 情绪越来越不稳定，常常哭泣

* 学业成绩明显下降

* 体质下降，晚上睡不好

* 对自己的看法越来越负面

对于屡次曝光的老师体罚孩子的时间，你怎么看？

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