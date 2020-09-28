番茄炖牛腩，又酸又甜超下饭~
不知道吃什么好的时候，炖个番茄牛腩准没错，全家都喜欢，酸酸甜甜超级下饭。
你爱吃番茄吗？番茄中的番茄红素被称为“植物黄金”，具有很强的抗氧化功能，可以使皮肤更加健康，我在怀孕的时候，每天都会吃一个番茄，既补充维生素C，也不用担心血糖升高。
牛肉中含有丰富的血红素铁，相对于植物中的非血红素铁会更容易被人体吸收，而我们的身体只有摄入足够的铁，血液中的血红细胞才能增加携氧量，使各个组织器官得到足够的氧气供应。特别对于我们女性来说，多吃一些含铁丰富的食物不容易贫血，而且脸色更红润，孕期以及哺乳期的妈妈们更要注意补铁哦。
做这道番茄牛腩，我喜欢小火慢炖，把牛肉炖得烂烂的，吃的时候连着汤汁捞起浇在米饭上，那叫一个过瘾，保准要比平时多吃一碗饭，一大锅吃得连汤汁都不剩。
材料：
主料：牛腩1000g。
配料：番茄3个，洋葱1个。
调料：番茄酱2大勺，盐少许。
准备：
牛腩，番茄，洋葱分别切块。
做法：
1.牛腩放入冷水中慢慢加热焯烫。
2.焯烫后的牛腩洗去浮沫。
3.锅中加适量油烧热，放入洋葱。
4.炒至洋葱半透明，放入番茄。
5.加入两大勺番茄酱。
6.小火炒出红汁。
7.放入处理好的牛腩。
8.再放入适量盐。
9.炒匀后放入炖锅。
10.加水没过食材，大火煮开，小火炖1个半小时到2小时。
心得分享：
1.牛肉焯烫后可以去除多余杂质。
2.如果洋葱和番茄不喜欢软烂的口感，可以先炖一会儿牛腩再放入。
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