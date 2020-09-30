十一去野餐吧！和娃一起做金牛角三明治

十一长假来了，带宝宝外出野餐吧~最近，今天和大家分享一款野餐的三明治，让宝宝也动动小手~

说起适合携带的野餐便当，一定要满足三个条件：第一，方便好吃不脏手；第二，无需加热不变质；第三，营养均衡更美味。

于是做了这款金牛角三明治，香酥的可颂面包夹上丰富配菜，不仅颜值高，营养也更加全面。画龙点睛之笔就在于营养丰富的芝士片，它的加入不仅可以令三明治更美味，也会为我们提供更多蛋白能量。

看起来颜色缤纷，吃起来奶香四溢，颜值与营养兼得，会使我们有更多精力去享受假期！

材料：

主料：金牛角面包2个，原味芝士片2片，火腿3片。

配料：沙拉菜若干。

做法：

1. 金牛角面包从中间切开，火腿片对半切开，芝士片一分为四；

2. 金牛角面包中填入适量洗净的沙拉菜；

3. 每个金牛角面包中放入4片切开的芝士片；

4. 再向中间塞入火腿，三片一组。

心得分享：

1. 面包不要切断，切到2/3处；

2. 沙拉菜洗净后控干水分，以免塌湿面包。

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