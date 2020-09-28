心碎！1岁女童小区内被轧身亡！事发时女童在地上画画，妈妈正……

9月16日，山东青岛一小区发生意外事故，一名1岁多女童在车库前面被转弯车辆撞倒、倾轧，不幸身亡。

事发时，妈妈正陪着女童在地上画画。

据目击者讲述：“事发时间在早上八点半左右，肇事车是一辆长安牌的SUV，当时女童的妈妈正带着女童在车库门前的地面画画。此时，位于车库对面停车位的肇事车辆起步右转将母女俩卷入车下。”

而后女童被送到医院，却没能救回来。

事发地，还遗留着女童的涂鸦……

据称，女童的妈妈经常抱着女儿下楼来转转放个风，她也一直很小心，几乎是孩子不离手。谁知道就这么片刻的疏忽，就让她永远失去了心爱的女儿。

幼儿被车辆碰撞或倾轧的事故，频频发生。要避免这样的悲剧，需要孩子家长和司机双方的谨慎。

唐唐妈想起一个新闻视频：

一辆私家车停在路边，一名三四岁的孩子在车子周围徘徊，时不时钻进车底，可能是他的玩具掉在了车子下面。

这时，车主回来了。

幸好他没有立即上车，而是谨慎地绕着车子走了一圈，及时发现半个身子钻进车底的孩子，将他抱离开来。

这个视频一开始真是让唐唐妈捏了一把汗，好在只是虚惊一场。

司机的一个动作，拯救了两个家庭。

但是要避免这类事故，光指望司机肯定是远远不够的。

家长的监护永远在第一位！

视频里那个孩子，他的家长完全是失职的。

开头的新闻里，当女孩蹲在随时有车辆经过的路上画画时，如果妈妈能够意识到危险性，及时制止孩子并带离，或是保持警惕注意有无车辆过来，又或者那个司机能够在发动车子之前观察一下四周情形，也许，悲剧就不会发生了。

小区里的“隐形杀手”

很多家长觉得小区很安全，常常掉以轻心，放任年幼的孩子在小区里独自玩耍。

其实小区里也暗藏着危害孩子安全的隐患。

1.喷泉：最可怕的“隐形杀手”

来看一组事例：

潍坊昌邑市文化广场，高压喷泉致使一名8岁的男孩小杰直肠破裂；

南宁，一名8岁男孩在喷泉旁边玩耍，由于喷泉水散落在四周导致地灯漏电，不幸触电身亡；

武汉，一少年在喷泉里捡皮球触电，一名保安跳水救人，不幸罹难；

泰州，13岁男孩在喷泉边玩耍不慎身亡，母亲去拉孩子时也被电晕，消防官兵在营救时也被电倒。

福清市金辉华府小区，三名儿童在水池旁玩耍时，疑似触电不幸身亡。

喷泉导致的漏电事故屡见不鲜，说它是小区里最可怕的“隐形杀手”一点儿也不夸张。

除了有漏电隐患，喷泉还有另一个bug——高压冲击。

喷泉的水一般是通过潜水泵高压输送上来，喷射瞬间的力道足以将一个西瓜顶上半空，甚至将其击穿。

我们很难看出喷泉是否漏电，也无法判断喷泉水柱的冲击力到底有多大，唯一能做的就是拉住自己的孩子，告诫他不要靠近喷泉。

2.健身器材：儿童使用要有成人监护

很多小区都在公共区域安装了健身器材，这也是为了方便居民的健身活动。

但是大多数健身器材是为成年人设计的，儿童在使用时存在安全隐患。

一名8岁女孩就在使用家附近的健身器材时，身体被卡住。当女孩父亲闻讯赶来时，女孩已经气息奄奄，鼻孔不断冒出血泡，最终没能救得回来。

医院出具的死亡证明显示：心胸部挤压伤，呼吸循环衰竭。

父亲向记者演示当时女儿身亡时的境况

还有一名4岁孩童在健身器械旁玩耍，因为使用不规范，器械的手柄惯性倒下，重重地砸在了孩子手上。经医院诊断，孩子左手无名指第一指节骨头已经粉碎，需要截肢。

如果小区里没有专门的儿童设施，在使用普通健身器材时，家长一定要在旁看护。使用之前注意检查器材有没有损坏，并教孩子正确使用。

3.景观灯：可远观而不可触碰

晚上带着孩子在小区或附近公园里散步，总能看见很多大大小小的景观灯，将夜色点缀得尤其漂亮。

而孩子呢？天生就对这些耀眼的光亮感兴趣。但是家长们，一定要叮嘱孩子，这些灯看看就好，千万别拿小手去摸。

其一，这些景观灯有漏电风险。

景观灯长年累月暴露在室外，有些年久失修，电路存在安全隐患。

其二，景观灯表面高温，触碰容易烫伤。

这个2岁的孩子在好奇心驱动下，摸了一下发亮的地灯，就哇的一声哭了出来。小手掌上几个大水泡看着触目惊心。

4.可怕的车辆盲区

小孩子身形娇小，比车头高不了多少，更容易被遮挡。尤其是孩子蹲在路上或车辆旁边玩耍，更容易被车辆碾压。

9月8日，一位小女孩蹲在一辆轿车前整理书包，车子突然启动，从女孩身上碾了过去……

和那个蹲在车库前画画的女童相比，她无疑是幸运的。在司机察觉异常停车后，她挣扎着从车底滚出，被送往了医院。

即使是在相对安全的小区里，家长带孩子玩耍、散步时，也要格外当心车辆盲区。

叮嘱孩子不要在车辆附近停留嬉戏；

在有车辆经过的地方，一定要牵住年幼孩子的手腕，防止孩子突然乱跑。必要时抱起孩子。

孩子的安全容不得疏忽。再简单的常识，也要反复提醒自己，不厌其烦地告诉孩子。

安全没有捷径，唯有小心再小心，谨慎再谨慎，而已。

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