女孩妈妈偷偷在家中各处装上监控，却意外拍下令人心惊的画面

父母都非常爱自己的孩子，但爱孩子的方式并不相同。有的父母爱孩子的表现方式显得十分粗暴，令人感到十分恐惧。一位妈妈在家中安了很多摄像头查看女儿的学习状态，没想到却发现了令人心惊的画面……

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这是一位网友分享的真实故事：

一位妈妈家庭美满，丈夫工作稳定，自己也小有成就，还有个乖巧可爱的女儿，正在读二年级。

唯一美中不足的是，女儿的成绩不太理想，这让素来优秀的妈妈有些着急。

为了方便查看女儿的学习状态，她瞒着丈夫和女儿，在家中各个角落装上了监控摄像头。

谁知回看监控视频时，她却发现了令人心惊的画面……

镜头一：

在辅导女儿做作业时，因为女儿同一道题反复做错，平日里还算温柔的夫妻俩终于爆发了，怒吼着现出“狰狞”的面目。

女儿小小的身体恨不得蜷缩起来，眼睛里全是恐惧。

镜头二：

夫妻俩在卧室里因为女儿的学习发生了争执，越吵越大声，谁也不让谁。一墙之隔的地方，女儿看似乖乖坐在桌子前认真学习，其实在偷偷听着卧室的动静，紧张的小身板绷得紧紧的。

镜头三：

夫妻俩再次因为女儿的事情吵起来，争吵过程中，妻子情绪失控，嗓门突然变得尖锐起来。

隔壁的女儿被吓得身子狠狠一颤，手中的笔在作业本上划下一道失控的痕迹。她望了望声音传来的方向，用小手捂住了自己的耳朵……

妈妈看着这些画面，看着一惊一乍的女儿，才意识到自己带给孩子多大的伤害。

其实这些画面在很多家庭里不断上演，只是没有摄像头拍下来，让父母看看自己暴躁的模样。

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你口口声声说着爱

却表现得面目狰狞

近日网上传得沸沸扬扬的一则新闻：

初三男生张某锐因为在学校与人打扑克牌，被老师叫了家长。他的母亲赶来学校，一时怒上心头，在走廊上对着这个高她半个头的儿子就是两耳光。

据网上同学爆料，这位妈妈的斥责声非常大，一墙之隔的同学都听见了。

画面上的张某锐没有反抗，也没有辩解，任由母亲又推又搡，又打又骂。

母亲被人劝走后，张某锐留在走廊里。

2分钟后，他扭头看了一眼楼下，又盯着母亲离去的方向看了许久。

3分钟后，他翻过身后的护栏，跳了下去，结束了自己年仅14岁的生命。

监控视频在网上传播开来后，很多网友为他痛惜，恨不得穿进屏幕里，抱住他，在他犹豫的那3分钟时，把他从绝望和黑暗的情绪里拉出来。

也有网友指责母亲的做法太过粗暴，严重损害了一个青春期儿子的自尊心。

从少年默默承受的姿态来猜测，他被这样粗暴对待已经不是第一次了。

没有人知道，在生命的最后3分钟，他在想什么。是回忆着母亲一次又一次狰狞的面孔，还是幻想着没了自己后母亲后悔莫及的神情？

这一切都无从知晓了。

这位母亲此后一生怕是要活在无尽的愧悔中。她难道不爱孩子吗？十月怀胎，辛辛苦苦拉扯到十几岁，她付出了多少精力和心血？怎么可能不爱？但是儿子没有从她这里感受到爱，所以选择用最决绝的方式，将自己跟她彻底割裂开来。

心理咨询师赖佩霞曾经做过一次演讲，名为《幸福为什么这么难》。

她在演讲中就提到很多父母常挂在嘴边的话：

我骂你是因为我爱你。

我骂你是因为我爱你！

你听懂没有，不要还嘴！

她也站在孩子的角度，仰望着父母，心里默默地说服自己：原来这就是爱。

等到孩子长大了，他就会用同样的方式爱年老的父母：

我跟你讲过了叫你多穿一点衣服，你怎么总不听！

医生怎么告诉你的，你怎么都听不懂吗？

试想这个时候，父母会感到欣慰吗？看，孩子多爱我，骂我骂得这么凶！

明显不会。语气会伤人，真遇到那样的情景，父母只会伤心，自己辛辛苦苦养大的孩子，怎么就不能多点儿耐心，好好说话！

不是只有大人有自尊心，孩子也有，青春期的孩子尤其想被尊重。

3

暴躁式育儿的后果，比你想象得可怕

何谓“暴躁式”育儿？明星杨烁就是典型了。

在节目里，他对儿子杨雨辰始终是“虎爸式”教育，暴躁地命令儿子按照他的指令做事，还时不时嫌弃儿子做得不好。

儿子杨雨辰看着爸爸的脸色，常常手足无措，明明很委屈又不敢吭声。

相关研究表明，经受粗暴式教育的孩子，内心孤独无依。尤其是当众责打孩子，虽然父母长了威风，看似孩子也长了记性，但是带给孩子的心灵伤害却是无形而难以抹去的。

在父母粗暴的打骂批评中，孩子也会过多地关注自己的差劲和卑微，养成唯唯诺诺、自卑孤僻的性格。

严重的甚至会自我否定，自暴自弃，感觉生活没意思，一念之差走上人生歧途。

其次，童年时遭受的粗暴对待，也会对孩子的健康造成不可逆转的影响。

耶鲁儿童健康组织曾经通过调查发现，经常被父母辱骂、训斥、歧视、威吓的孩子，神经过度紧张和压抑，有可能影响生长激素的分泌，从而阻碍身高发育，成为“精神性矮子”。

斯坦福大学的一项研究也表明，童年时常有不良经历（例如身体虐待、语言暴力、反复被遗弃、情感控制）的孩子，大脑中负责学习和记忆的海马体会不断缩小。所以，不要以为孩子越打越笨是句玩笑话了。

此外，暴躁式育儿会让亲子关系渐行渐远。

陈乔恩和母亲的关系就表现得很疏远，正是由于她的童年经历。

原来她从小在母亲的打骂中长大，有一次还被母亲用树枝抽得皮开肉绽遍体鳞伤。这样的经历，让她从小就畏惧母亲，面对母亲战战兢兢，恨不得逃得远远的。

看了这些，你还忍心用粗暴的方式对待孩子吗？

4

教育孩子，请以温柔而坚定为原则

近年来网上关于孩子自杀的事件曝光得越来越多，家长看了也陷入迷茫。

孩子到底怎么教？

不管，怕他长歪；管多了，又怕他想不开。

怎一个难字了得！

其实也不必过度焦虑，放眼到整个群体，这些事件也仅是极端个例而已，只是在网络传播中一次次被放大了。

只要家长不以极端的方式教育孩子，能够让孩子感受到爱，孩子们终将长成健康而豁达的人。

那到底如何教育孩子？请谨记温柔而坚定的原则。

日常与孩子相处时，让孩子感受到父母的温柔和耐心，接纳和鼓励。

而具体到某个行为事件时，也要注意坚持原则。父母不妨事先跟孩子约定好规则，让他有章可循。

比如看电视，这是一个家庭活动，可以全体家庭成员约法三章：不能离电视太近；每次看电视不得超过2个小时；不能躺着看电视。

规则对所有成员有效，相互监督。无论谁触犯了规则，都禁看电视2天。

再比如孩子喜欢乱涂乱画，那就事先给孩子准备一块区域作为他的绘画小天地，讲清楚不能画到别的地方，如果违反了，就要没收他的彩笔一个星期。

以前看过一则新闻，10岁男孩因为调皮乱按电梯楼层键，爸爸知道后，严肃批评了儿子，要求儿子写一份检讨书贴在电梯里。

值得注意的是，这位爸爸没有粗暴地让孩子去承担后果，在让儿子知道自己的过错后，也反思了自己的责任，也写了一份检讨书，跟孩子一起承担错误。

我想这样的教育方式，哪个孩子不心服口服？

孩子犯了错，父母先控制好自己的情绪，帮助孩子一起认识错误，改正错误。在这个过程中，父母也收获了孩子的信任和理解。

这才是真正的双赢，真正的教育啊！

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