螃蟹上市啦！能当辅食吗？小宝宝可以吃吗？

如今正是到了大闸蟹登场的季节，每年中秋国庆，家庭聚会上一定少不了大闸蟹的身影，很多家长在享受口服的时候，默默地出现了一丝疑问，话说这螃蟹能不能给宝宝做辅食啊？小宝宝可以吃螃蟹吗？

各位老父亲老母亲，不要纠结啦！螃蟹味道鲜美又营养丰富，自然是适合孩子吃的~只要你的孩子不过敏，就可以安排！具体怎么吃，有什么注意的地方，我们接着往下看：

扒一扒螃蟹的营养价值

你知道吗？螃蟹富含优质蛋白，平均每100克蟹肉中含有的蛋白质都要高于猪肉。另外，还含有磷、钾、钙等多种微量元素，并且碳水化合物和脂肪的含量相对较低，可以说营养是很丰富了~

宝宝可不可以吃螃蟹？

通常而言，宝宝的辅食是以糊类食物、蔬菜、禽肉类为主。生活中，确实很少有妈妈会这么早给宝宝吃螃蟹，主要是担心螃蟹会引发宝宝过敏。其实，宝宝对某一种食物会发生过敏，和吃这种食物的时间早晚并没有直接关联。

再说，把螃蟹放入辅食食谱中，可以给宝宝补充大量优质蛋白。不过需要注意的是，蟹膏和蟹黄的脂肪含量过高，吃多了不容易消化。而且宝宝肠胃道功能还没有发育完善，应少吃或不吃。因此在给宝宝做辅食时，要以蟹肉为主。

把螃蟹做辅食，有什么讲究？

尽管螃蟹具有很高的营养价值，但确实也是一种易过敏的食物。大家第一次给宝宝吃螃蟹前，要排除宝宝对螃蟹过敏的可能。可以取一点蟹肉给宝宝尝一尝，如果30分钟后宝宝没有出现过敏反应，就可以让宝宝继续吃了。请注意，一定要给宝宝吃新鲜、煮透的螃蟹，不要让孩子吃蟹心、蟹胃。

那么，首次让宝宝吃螃蟹，该怎么做呢？这里给大家一个营养丰富的辅食食谱：

准备鸡蛋1个，牛奶50毫升，蟹肉80克，多种蔬菜碎或胡萝卜碎也可。将这些食材依次倒入面粉中，搅拌均匀备用。热锅冷油，烧热后将面糊倒入锅中平铺均匀，两面各煎制一分钟样子，就出锅。把蟹饼切成小块，营养又美味的手指食物就出炉啦~

注意！这三类宝宝别吃螃蟹

不过，有三类宝宝真的不适宜吃螃蟹，一起来看下：

1.过敏体质的宝宝

螃蟹是异性蛋白类食物，易引发过敏和肠胃问题。如果你家宝宝是过敏体质，那么就不要吃了。

可以等到宝宝1岁后，身体各项机能逐渐发育成熟，身体状况更加稳定，身体抵抗力变强，再给他少量尝试。

2.肠胃功能不佳的宝宝

螃蟹性质寒凉，过量使用会加重肠胃道的消化负担。如果宝宝有腹痛、腹泻症状，就不能吃螃蟹。

3.感冒、发烧的宝宝

如果宝宝患有胆囊炎、慢性胃炎、十二指肠溃疡、发烧、感冒等疾病，也不能吃螃蟹。患病期间吃螃蟹，会让病情变得更严重。

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