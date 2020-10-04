最新研究，自闭儿肠胃易出问题

加州大学戴维斯分校一项新的健康研究发现，常见的胃肠问题，如腹泻、便秘和腹胀，与学龄前儿童的睡眠问题、自残和身体不适有关。根据发表在《自闭症研究》上的报告，这些胃肠问题在患有自闭症的儿童中更为常见，而且有潜在的破坏性。

该研究的第一作者Bibiana Restrepo表示，“临床医生和家长需要意识到自闭儿胃肠问题的高发生率。这项研究强调了胃肠问题与学龄前儿童的一些问题行为之间的联系。”

自闭儿更易出现胃肠道问题

患有自闭症谱系障碍(ASD)儿童的父母发现孩子经常出现胃肠问题。加州大学戴维斯心理研究所的研究人员评估了患有和不患有自闭症的学龄前儿童的胃肠问题。

他们研究了255名年龄在2至3.5岁之间的自闭儿(184名男孩/71名女孩和129名(75名男孩/54名女孩)处于同一年龄组的普通儿童。在医学评估期间，专门研究自闭症的儿科医生询问家长，他们的孩子多久出现一次胃肠道症状，如吞咽困难、腹痛、腹胀、腹泻、便秘、排便疼痛、呕吐、吞咽困难、便血和呕吐物中有血。

研究人员将儿童分为两类：一类是曾有一种或多种胃肠不适症状的儿童，另一种是过去三个月内从未或很少出现胃肠问题的儿童。他们比较了两组儿童在发育、行为和适应能力。

研究发现，患有自闭症的学龄前儿童比同龄人更容易出现胃肠不适。事实上，近50%的自闭儿频繁出现胃肠问题。相比之下，普通儿童的这一比例为18%。大约30%的自闭儿童有多种胃肠不适症状。

行为异常或是儿童胃肠道不适的表现

在自闭儿和普通儿童中，多重胃肠不适与睡眠和注意力问题增加以及与自残、攻击性和限制性或重复性行为有关行为异常有关。这些问题在自闭儿中的严重程度更高。

“行为异常可能是学龄前儿童胃肠道不适的一种表现，”加州大学戴维斯分校心理研究所和精神病学与行为科学系的副教授Christine Wu Nordahl表示，“我们要认识到自闭儿出现肠胃道问题很普遍，通常是可以治疗的。”

另外，研究发现胃肠道症状与儿童认知发展或性别之间没有联系。胃肠道症状在男女学龄前儿童中同样常见。

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