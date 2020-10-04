孕期暴露在高噪音环境，生下低体重儿风险增加

长时间暴露在嘈杂的环境中不仅让人烦躁，而且对人体健康有害。除了对听力有明显的潜在损害外，长期接触噪声还与心血管系统的不良影响有关，如增加心脏病发作和中风的风险。现在，研究人员首次提供了一个因果关系的估计，将高水平噪音暴露与另一个关键的健康挑战联系起来：出生低体重儿（体重<2500克）。

暴露在高噪音下(>55dB)，孕妇生下低体重儿风险增加了22%

来自莱哈伊大学、拉斐特学院和科罗拉多大学丹佛分校的健康经济学家通过研究最近进出美国最大机场之一纽瓦克自由国际机场(Newark Liberty International Airport)的飞机的飞行模式变化以及影响的居民区，希望能够找出其中的因果关系。

弗朗西斯·J·英格拉西的杨慕哲(Muzhe Yang)和Lehigh经济系教授伊丽莎白·麦考尔(Elizabeth McCaul)，以及科罗拉多大学丹佛分校的劳拉·阿吉斯(Laura Argys)和拉斐特学院(Lafayette College)的苏珊·艾弗里特(Susan Averett)参与了此项研究。

他们使用2004年至2016年的独特出生记录，其中包含母亲家庭地址信息和国家交通噪声数据，提供准确位置的测量噪音水平。他们的分析显示，居住在机场附近、跑道方向、暴露在噪音水平超过55分贝阈值(环保署和世卫组织用于保护公众健康的阈值)的母亲中，出生低体重儿的风险增加了1.6个百分点或22%，并在此期间，这些机场更积极实施新的飞行模式变化。

他们描述这些结果的论文“住宅噪音暴露与健康：来自航空噪音和出生结果的证据”，发表在《环境经济与管理杂志》上。

出生体重低会造成长期负面影响

“我们的研究结果对于飞行模式优化和人类健康之间的权衡具有重要的政策意义，”杨说，“这一点尤其重要，因为低出生体重对一系列晚年生活结果(如终生收入、教育成就和长期健康)产生了长期负面影响。”

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