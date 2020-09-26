孕期小心先兆子痫，患心脏衰竭几率翻倍

新的研究发现，患有先兆子痫的孕妇在晚年，比那些没有血压相关妊娠并发症的孕妇更容易患上心力衰竭。这项针对50多万挪威妇女的研究发表在美国心脏协会杂志《高血压》上。研究发现，那些在一生仅一次怀孕期间患上先兆子痫的人，后来患心力衰竭的可能性是前者的两倍。那些在多次怀孕中患上先兆子痫的几率是四倍。

这项研究的主要专家和研究员迈克尔·霍尼伯格（Michael Honigberg）博士说：这一发现为越来越多的研究提供了新的证据，表明女性的生育期与长期健康，尤其是心血管疾病风险之间的关系。

“我们和其他人已经证明，患有与高血压相关的妊娠并发症的妇女在以后的生活中发生心力衰竭的几率更高。这种风险很早就开始了，似乎至少持续到中年。我们需要从生物学的角度来理解为什么会发生这种情况，以便知道如何预防它。”

怀孕期间血压的危害

高血压在孕妇中很常见，如果不加以控制，会导致许多并发症，包括需要引产、早产、中风、癫痫发作或母亲昏迷。先兆子痫以高血压为特征，可能包括妊娠期肝或肾损害的迹象，通常在20周左右开始。在美国，每25例孕妇中就有1例会受到影响，对母亲和婴儿都会造成伤害。

怀孕期间血压相关的并发症是否会损害母亲的心脏，或者仅仅是暴露出易患心血管疾病的倾向，仍有待确定。霍尼伯格说：“有可能这两件事都是真的，”他还说，他最近参与的另一项研究发现患有先兆子痫的女性有慢性高血压和肥胖的遗传倾向。

黑人女性的风险更高

美国密歇根大学安阿伯分校心血管医学助理教授、母性心脏研究小组成员梅琳达·戴维斯（Melinda Davis）博士说：霍尼伯格的新研究没有解决与血压有关的妊娠并发症如何影响黑人妇女，她们总体上患心脏病和妊娠问题的风险更大。

黑人妇女患高血压的可能性比白人妇女高60%，死于与怀孕有关的并发症的可能性是白人妇女的3至4倍。戴维斯指出，霍尼伯格的研究是在欧洲进行的，那里的经济状况也与美国不同，医疗保险的差距也更小。

需要加强自我健康意识

戴维斯说：“孕妇和所有女性都应该注意自己的血压和胆固醇水平，并了解自己的心脏病家族史，以确保得到合适的照顾。”霍尼伯格说，如果女性在怀孕期间出现与血压相关的并发症，她们需要在以后的生活中告诉她们的医生。

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