天气转凉，要小心捂热综合征！

随着气温逐渐降低，捂热综合症也到了高发期。捂热综合征多发于一周岁以下的宝宝，十一月份到来年的四月份左右是宝宝捂热综合征的主要时间。今天我们就来谈谈有关宝宝捂热综合征的那些事。

什么是捂热综合征

捂热综合征又称蒙被缺氧综合征，从医学的角度来看，主要是由于家长给宝宝穿了太多衣服或者盖了太多的被子从而导致捂闷过久引发的宝宝缺氧、脱水、高热甚至昏迷抽搐、呼吸衰竭的情况。

宝宝捂热综合征的死亡率为17%-30%，存活下了的宝宝中，大约有12%的患病宝宝出现智力下降、脑瘫或者癫痫等情况。宝宝出现高热，体温可达41-43摄氏度，出很多的汗，脸色发白，脱水、哭声低弱、拒绝吃奶等现象都属于捂热综合征的症状。

如何应对宝宝的这种情况

家长们要先把盖在宝宝身上过多的衣服拿掉，让宝宝可以更好地散热。但切记散热不可以使用退热药，这是不可取的，这样容易加剧宝宝缺水的状况。宝宝会因为捂热综合征的原因无法吸收到足够新鲜的氧气，所以要让宝宝呼吸新鲜的空气。情况严重的最好是直接带宝宝去医院就医。

如何预防宝宝捂热综合征

天气冷了，家长不想宝宝受凉给他加衣服的行为是可以理解的，但加衣服也是有讲究的，建议多摸摸他们的后背，温热不出汗为宜。白天三到四个小时开一次窗户，每次时长一刻钟，尤其是冬天开了暖气的房间更是要注意通风。此外，也可以使用加湿器，保持室内湿度。

建议在宝宝睡觉的地方不要摆太多的东西，因为不排除那些东西会对宝宝的呼吸和睡眠产生负面影响。建议把宝宝的婴儿床放在妈妈们的房间里，这样如果有什么问题，妈妈们可以及时解决。

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