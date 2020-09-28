秋冬给宝宝护脸，这些妙招你都知道吗？

长假来袭，不少家庭自然是打算着好好的趁着这个假期好好的出去玩玩，但毕竟是秋天气温较低，带宝宝出去玩的话还是需要多留心。秋天带宝宝出去玩，不仅要注意身体的保暖，这小脸蛋也需要注意啊，今天我们就来聊聊秋冬季节给宝宝护脸的小妙招。

秋季宝宝容易“高原红”的原因

1.抵抗力差

宝宝和成年人不一样，抵抗力会差一点，对于外界寒冷的侵袭，娇嫩的皮肤难以很好地抵抗，时间一长就容易“高原红”了。

2.脸受到刺激

宝宝脸部已经有裂开的情况，再用不合适的面霜或者其他产品去涂抹，就会对孩子的脸蛋造成刺激，加剧“高原红”的现象。

宝宝脸部问题应该这样处理

接下来我们来谈谈秋冬如何更好的护理宝宝的脸蛋：

1.及时处理

当妈妈们发现宝宝出现脸部发红或者皲裂的情况时，一定要及时做出相应措施来进行补救。比如给宝宝敷热毛巾，等待一段时间，再借助鱼肝油进行涂抹，鱼肝油不用太多，差不多两到三粒就可以了。要定期护理，只用一次效果不明显。

2.防范于未然

为了避免皮肤问题，妈妈们要多花时间在防范上，比如说带宝宝出去玩的时候，就最好不要去一些太冷的地方，外出的时候该帽子，围巾等都要带上。给宝宝洗完脸涂一点宝宝霜，保湿一下效果会更好。

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