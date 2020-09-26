避孕家庭注意了：抗生素或可影响避孕药效力

健康日报消息称，一项全面的新研究打破了医生一直以来的固有理念，为证明抗生素会降低避孕药的效力提供了更多证据。这项研究的英国研究者说，这意味着同时使用这两种药物的女性应该采取额外的预防措施，以避免意外怀孕。

抗生素可能降低避孕药效力

虽然这项研究还不能证明二者有直接的因果关系，但是伯明翰大学临床科学研究所的罗宾·费纳（Robin Ferner）博士领导的一个研究小组得出结论：“这表明抗菌药物和激素避孕药之间存在相互作用，这可能会损害避孕药具的效果。”

这一发现并不令亨廷顿诺思韦尔健康中心亨廷顿医院妇产科主任米切尔·克莱默（Mitchell Kramer）博士感到惊讶：“我们早就知道某些抗生素会影响口服避孕药激素的代谢。因此，我们建议服用避孕药的患者在服用抗生素期间使用额外的避孕措施，如避孕套作为预防措施。”

为了寻求更加明确的结论，费纳和他的团队追踪了由卫生保健提供者和公众向英国药品和医疗器械监管机构、药品和保健品监管机构提供的药物副作用（称为黄牌）的报告。

具体来说，他们比较了在将近75,000张抗生素黄卡，大约33,000张酶诱导药物和65,500种其他类型药物中报告的意外怀孕次数。抗生素黄牌报告中有46例意外怀孕（比率为62/100000），39例酶诱导药物报告（119/100000），以及6例其他药物报告。

与其他类型的药物相比，抗生素黄牌报告中意外怀孕的发生率是其他药物的7倍，酶诱导药物（包括一些抗生素）报告中意外怀孕的发生率是13倍。

服用抗生素期间使用其他避孕措施

根据8月18日发表在BMJ循证医学杂志上的研究，在酶诱导药物黄牌报告中，先天性出生缺陷的报告也高出7倍。研究人员强调，从数据中计算绝对风险是不可能的，而且根据女性的生理构成和所处的环境，风险会因女性而异。他们一致认为，如果一名妇女正在服用激素避孕药和抗生素，她会被建议采取额外的避孕措施。

詹妮弗·吴（Jennifer Wu）是纽约市莱诺克斯山医院的妇产科医生。她在阅读这项研究时说，这项研究设计得很好：“人数众多，对病人的追踪也很好。医生和病人需要仔细讨论新的处方，以及他们是否可以干预避孕药。

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