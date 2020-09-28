居然还有这功效！避孕药可帮助女性远离哮喘

避孕药能为女性建立一道屏障阻挡哮喘吗？新的研究表明，激素避孕药改变女性激素的自然涨落，可能就能做到。

一项对英国50多万妇女的研究发现，那些使用激素避孕药的妇女，无论是药片、贴片还是打针，患哮喘的风险要比不使用激素避孕药的妇女低得多。

激素让女性更容易得哮喘

女性激素与哮喘有着神秘的关系。在儿童时期，患哮喘的男孩比女孩更常见，但在青春期后，女性更容易患上哮喘，更容易出现严重症状。

女性生殖周期中的每一个激素事件——青春期、月经、怀孕和更年期——都会在一些已经患有哮喘的女性身上引起哮喘相关的连锁反应。

瑞典哥德堡大学的布赖特·纳瓦鲁(Bright Nwaru)说：“我们知道，超过40%的哮喘女性在月经周期中病情加重，这表明性激素的作用。”。

然而，激素如何与女性哮喘相关，激素避孕药如何改变这种关系，仍然不清楚。

首次关于激素节育对哮喘发展关联的大规模调查

据波士顿布里格姆妇女医院布鲁斯·利维(Bruce Levy)博士说，“已经有了大量的研究，但我想说还没有确定的机制。我认为大多数全科医生以及专家都意识到了这一现象，但为什么会出现这种现象还有待确定。”

先前关于激素节育对哮喘发展的影响的研究一直不一致，这项研究是第一次对这种关系进行大规模调查。

保罗·格林伯格(Paul Greenberger)博士是芝加哥西北医学院的过敏症专家。他说，“多年来人们一直关注这个领域，但还没有完全理解。所以，这就是为什么这是一项有趣的研究。”

格林伯格表示，一种理论认为激素在哮喘患者气道狭窄的炎症中起作用。

而利维指出，这项研究揭示了一个很强的联系。“这是一个没有被证明的关联，必须承认它不是证据。”。

使用激素避孕药的妇女患哮喘风险更低

纳瓦鲁和一个国际研究小组从一个大型的英国健康数据库中获得了这项研究的数据。从2000年到2016年，他们跟踪了超过50万名年龄在16至45岁之间的女性。在整个研究过程中，大约25000名女性患上了哮喘。

在调整了肥胖和吸烟等因素的数据后，研究人员发现使用任何类型激素避孕药的妇女患哮喘的风险比不使用激素避孕药的妇女低30%。使用激素避孕药时间较长的妇女受益更大，服用激素避孕药7年的妇女比使用3至4年或1至2年的妇女风险更小。

“这又增加了观察的重要性，”利维说，“这是另一个证据表明，这不仅仅是偶然发现的随机关联，而且似乎与避孕药的使用时间有关。”

研究的现实意义

在最近发表在变态反应和临床免疫学杂志上的这项研究中，作者指出需要更多的研究来更好地理解女性激素与哮喘之间的关系。

纳瓦鲁的团队还补充说，应该通过一项临床试验来研究这个主题，看看这项研究的结果是否可以在一个受控的环境下得到证实。

纳瓦鲁表示，“我们的研究结果并没有表明当前的哮喘治疗指南有任何改变，但表明需要更多的证实性研究(例如临床试验)来证实我们的发现。”

研究小组建议，虽然医生不太可能很快开避孕药来预防哮喘，但进一步的研究可能会导致一种以激素为基础的预防哮喘的疗法。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)