带薪产假的那些好处，你都造吗？

根据《哈佛精神病学评论》(Harvard Review of Psychiathy)3月/4月期的一份报告，带薪产假对母亲和儿童的身心健康有重大益处，包括降低产后抑郁和婴儿死亡率。

“考虑到带薪休假带来的身心健康益处，以及对其经济影响的研究所取得的有利结果，美国正面临着一项明确的、有现实依据的授权，制定一项全国性的带薪产假政策，”首席作者、马萨诸塞州剑桥市的生殖精神病医生Maureen Sayres Van Niel博士提出：“我们建议对所有母亲实行至少12周的全国带薪产假政策。”

带薪产假好处多多

作者分析了最近美国国内外关于带薪产假对母婴健康影响的研究。” Van Niel博士说：“几十年来，除美国外，所有工业化国家都实行12周或更长的带薪产假政策。”“在这篇综述中，我们表明，如果没有这样的政策，这个国家的妇女和儿童可能会遭受严重的健康后果。”

该审查以26项实验性或准实验性研究为重点，着重介绍了带薪产假在几个领域的公共卫生效益：

1.母亲的心理健康

带薪产假与产后抑郁症的发病率显著降低有关，产后抑郁症是一种常见的疾病，对母亲和孩子都有严重的影响。其他报道的好处包括减少心理困扰，改善情绪，在一项研究中，亲密伴侣暴力的风险大大降低。

2.宝宝心理健康

产假对婴儿的心理健康和发展有积极作用，包括降低产后抑郁的风险及其对母婴关系的内在不利影响。产假的持续时间也与母子互动的质量有关，这会影响孩子的依恋、移情和后来的学习成绩。

3.母婴身体健康

带薪产假“与婴儿和儿童死亡率的降低直接相关”，还与改善儿童健康婴儿就诊率、更及时的免疫接种以及婴儿出生后第一年再住院的风险显著降低有关。此外，带薪休假与改善产后妇女的身体健康措施有关。

4.母乳喂养

强有力的证据表明，在选择并能够母乳喂养的母亲中，带薪产假增加了开始母乳喂养的可能性和持续时间。根据目前的建议，带薪休假还为妇女提供了一个更大的机会，让她们有6个月的时间完全母乳喂养。

作者还引用了经济影响研究，显示“带薪产假不会对经济或就业造成实质性的负面影响”。带薪休假还具有个人和社会利益，包括对劳动力的依恋、工资的稳定以及公共援助的使用减少。

带薪产假制度意义重大

该评论还强调了一个“令人不安的”差距：“美国有两级带薪产假制度，家庭收入中等到较高的妇女更能负担得起在家陪伴婴儿12周或更长时间，而家庭收入低的妇女负担不起，往往在分娩后不久就必须返回工作岗位。”

“鉴于越来越多的数据表明，带薪休假对母婴的健康有实质性的好处，我们建议美国制定一项全国带薪产假政策，使所有母亲在孩子出生或出生后有足够的时间在家照顾他们的婴儿，无论他们的雇主或社会经济地位如何。作者希望在他们的审查中的证据将支持正在进行的制定国家带薪家庭休假政策的努力，例如目前正在国会中的拟议的家庭和医疗保险休假法案。

“许多企业认识到带薪探亲假有助于留住人才，”加州大学旧金山分校里斯蒂娜·曼古里安(Christina Mangurian)博士说：“现有数据还显示，带薪产假有利于母亲及其子女的身心健康。所以现在我们知道，这不仅有利于商业，也有利于工薪家庭的健康。”

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