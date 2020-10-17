竖抱宝宝也有讲究，赶紧来学习一下

宝宝到一定月龄后，家长就可以竖抱，这样会让宝宝的视野更广阔。不过，竖抱也有很多讲究，我们一起来看看~

宝宝可以竖抱

宝宝是可以竖抱的，而且很多宝宝也是喜欢被竖着抱着的，因为这样可以让宝宝看到更广视野的东西，但宝宝毕竟年龄小，脊椎还没有发育的完全，身体又小又软，所以竖抱是有讲究的。

正确的竖抱姿势

用一个手轻轻地托住宝宝的头部，另一只手托住臀部，使得宝宝双腿微微弯曲，或者让宝宝将上半身贴在爸爸妈妈的胸前，另一个只手扶住宝宝的脖子。

竖抱需要注意的事项

1.时间不宜过长

竖抱宝宝有很多地方需要注意，其中一点就是竖抱宝宝的时间不宜过长，差不多十几分钟就可以了。三个月以后的宝宝竖抱的时间就可以更长了，但要注意最好是让宝宝们趴一下，这对宝宝腰部的发育和全身肌肉的协调都非常有益。

2.借助工具

等宝宝越来越大、体重越来越重，这个时候怎么抱都蛮累人的，建议家长可以考虑背带、腰凳。

宝宝在使用背带时要保证膝盖是弯曲状态，呈现字母M的形状。

抱宝宝的姿势不用固定保持一种，妈妈们可以根据具体情况进行变换，这样妈妈们也不至于太过劳累。

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