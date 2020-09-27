新发现！新冠患儿的病毒量是成人的100倍

随着新冠肺炎(COVID-19)继续在全球范围内造成严重破坏，人们认为，大多数儿童似乎可以幸免于重症。在大多数病例中，感染严重急性呼吸综合征冠状病毒2型的儿童只会发展成一种轻微的疾病，有些儿童被标记为无症状。

现在，新的证据表明，儿童携带高水平的新冠病毒，即使没有生病，也可能会将病毒传播给其他人，特尤其是那些新冠高风险人群。研究小组还发现，受感染的5岁以下儿童鼻子和喉咙中携带的新冠病毒可能是成人的100倍。

患有有更高水平的病毒遗传物质

这项发表在《JAMA儿科学》杂志上的研究表明，小孩子可能和其他群体一样传播病毒，即使他们只发展成轻度到中度疾病。

这项研究可能会强调幼童将病毒传播给他人的能力，这将有助于修订目前控制病毒传播的指导方针。

儿童易感染新冠，但与成人相比，一般只出现轻微症状。早些时候的报告没有发现强有力的证据表明儿童是新冠传播的关键驱动因素。但是，大流行应对措施初期学校停课，无法对作为社区传播源的学校进行大规模调查。

为了得出该结论，来自芝加哥Ann & Robert H. Lurie儿童医院和芝加哥西北大学范伯格医学院的研究小组对95名儿童的拭子样本进行了研究，这些儿童中的大多数有咳嗽或低烧症状。

研究小组发现，5岁以下患有新冠的幼童比年龄较大的儿童和成人具有更高的病毒载量，这表明有更高的传播风险，正如呼吸道合胞病毒(RSV)所见。研究小组认为，这项研究结果具有重要意义，尤其是在讨论重新开放学校和托儿所的安全问题时。

研究人员解释说：“观察到的幼儿和成人的中位CT值差异大约是幼儿上呼吸道新冠病毒含量的10-100倍。”。

他们补充说，这项研究仅限于检测病毒核酸，而不是感染性病毒。此外，对儿童进行的有关新冠的研究表明，较高的核酸水平与培养感染性病毒的能力之间存在相关性。

该研究的意义和局限性

这项研究的一个局限性是，它是在采取封锁措施和学校关闭的时候进行的。因此，他们的传播机会就更少了。需要进一步研究新冠在儿童中的传播性。

“我们的研究不是为了证明年幼的儿童和成人一样传播新冠，但这是一种可能性。芝加哥Lurie儿童医院儿科传染病专家Taylor Heald-Sargent博士表示，“随着我们对这种病毒的进一步了解，我们需要在减少传播的努力中考虑到这一点。”

这项研究可能有助于在冠状病毒大流行期间制定当前的指导方针，增加儿童是新冠在普通人群中传播的关键驱动因素。另外，年幼的孩子有可能增加传播风险的行为习惯，比如在学校和其他孩子玩耍。此外，在学校和托儿所的近距离接触也引起了人们对新冠病毒传播的担忧。

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