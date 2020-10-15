新冠疫苗来了！我国自主研发，已被世卫组织认可

年初的疫情一度让中国按了暂停键，各位爸爸妈妈们也一直处于胆战心惊中，尤其是听说孩子也是易感人群时，更是恨不得把孩子天天关在家里。所幸现在国内的疫情基本稳定了，我国新冠疫苗也已经被研发出来了，并且已被世界卫生组织证明有效！！！

国内媒体报道，当地时间21日，世界卫生组织在发布会上表示，目前全球已经有近200种疫苗进入了临床试验，而中国有好几个候选的疫苗处于领先阶段，并且部分已经被证实有效。

对于这个消息网友们非常兴奋，纷纷表示：“中国是最棒的！”“这是国庆最好的礼物！”“中国加油！”……相信大家看到这个消息，在兴奋的同时也也开始好奇有关新冠疫苗的事情。下面就给大家详细说一说：

1.什么时候能接种？

有了疫苗自然想要能尽快用上，这样就不用担心感染病毒生病了。前些日子，中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍接受了央视的采访，她表示根据疫苗的三期临床结果来看，发展还是比较顺利的，不出意外大概在今年的11-12月份，普通人就可以接种新冠疫苗了。

2.会有不良反应吗？

武桂珍在参访中表示，其实早在今年4月份，她就已经作为实验人群接种了新冠疫苗，几个月下来感觉良好，没有什么异常情况。而且除了她还有一些需要出国工作或学习的人也接种了疫苗，到现在为止效果非常好，没有一例感染了新冠肺炎。

3.疫苗价格是多少？

不少爸爸妈妈非常关心疫苗价格，因为如果价格很贵的话，就可能无法人人接种了。不过香港《南华早报》消息称，中国两种灭活疫苗已经在申请药监部门的有条件批准，如果申请成功，那么疫苗最高定价将是600元，总的来说价格还算是合理。

4.疫苗保护率高吗？

专家表示，根据目前的调研显示，打一针疫苗，保护率可达97%左右，并且接种后半个月内可以发挥抵抗病毒的效果。而如果接种了两次疫苗，那么基本可以做到100%预防，间隔一般是一个月左右；多数情况下可以左右胳膊同时打。

5.是不是都要接种？

新冠肺炎基本已经控制了，所以其实并不是所有人都需要接种。目前专家们建议，居住在人口密集城市的学生、上班族需要接种，而居住在人口稀少的农村地区的人群则没必要。

6.疫苗会不会失效？

有报道称，新冠肺炎病毒一直在基因突变，研究的疫苗会不会因为这种变化而失效呢？关于这一点，研发机构也做了实验，他们发现疫苗在临床前实验中都能对几乎100%的新冠病毒株产生中和效应。这也表示，目前存在的病毒没有能够让疫苗失效的基因突变。

7.接种后能摘口罩吗？

前面也提到了，接种两针疫苗的28天以后，体内会产生足够的抗体抵抗病毒，抵抗效果可达100%，所以说摘掉口罩将不再奢望。另外根据目前的实验，免疫的持久性比较良好，不会需要一年一接种，三年的可能性比较大。

8.孕妈妈能接种吗？

目前国家批准的疫苗并不建议孕妈妈接种，倒不是说对于孕妈妈或者胎儿真的有害，而是因为现在还没有足够的实验样本，所以基于科学性和严谨性，建议孕妈妈们暂缓接种。等到将来临床试验数据量多了起来，这类人群也能接种了。

虽然疫苗研究捷报不断，但是疫情防控形势依然严峻复杂，所以爸爸妈妈们还是要保持警惕、严密防范，继续为孩子做好防护工作。

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