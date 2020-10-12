这类孩子很容易遭校园暴力，家长一定要警惕！

去年，一部《少年的你》大火，也让更多的人注意到校园暴力的存在。本该拥有彩色青春的孩子因为校园暴力把生活变成黑白色调，这是多么的悲哀！

到底，什么样的孩子容易遭受校园暴力？下面这位老师的总结，或许能给大家一些警示：

什么样的孩子更容易遭受校园欺凌？

一位拥有30年教学经验的老师总结了容易被欺负的孩子特点，一起来看下：

1.性格内向软弱

孩子们在学校发生冲突摩擦是常有的事，而如今的孩子都是家中的“小皇帝”“小公主”，做事以自我为中心，常常不顾及他人感受。但在学校的集体生活中，这样的孩子很容易和他人发生矛盾冲突。有的孩子攻击性较强，如果被欺负的孩子性格内向软弱，总是忍气吞声，以后就更容易被其他同学欺负。

2.孤僻不善交际

有的孩子性格孤僻，不善与人交际，总是一个人单独行动，没有朋友陪伴。这样的孩子经常会受到调皮的孩子甚至辍学的不良少年的欺负。因为他们没有朋友无人帮助，就容易出现寡不敌众的现象。

3.学习成绩差

孩子学习成绩好，不但会被老师喜欢，而且更受同学尊重和欢迎。与之相反，孩子学习成绩差，总就容易其他同学排挤孤立，甚至被贴上“坏孩子”的标签。

“物以类聚人以群分”，成绩较差的孩子很少能和成绩较好的孩子成为朋友，还容易成为成绩更差孩子的欺凌对象。

4.与众不同

有的孩子外貌与众不同，比如太瘦或太胖；有的孩子性格与他人不同，比如老实木讷或者非常喜欢出风头；有的孩子家庭情况和别人不一样，比如单亲贫困或者喜欢炫富。

这样与众不同的孩子，很容易被性格霸道同学盯上，被长期欺负。

5.邋遢不修边幅

现在生活水平提高了，孩子们从小都爱干净整洁。如果有孩子不修边幅，穿得总是很邋遢，平常还不注意个人卫生，在班级里会显得很另类。这样的孩子就容易受到同学们的嫌弃和孤立，甚至会被调皮学生欺负。

如何避免孩子被欺凌？这些方法要记牢



1.提高孩子的社会能力

这里所说的社会能力，指的是孩子与他人相处和解决矛盾冲突的能力。孩子社会能力强，说明他的情商很高。

就算他学习成绩不理想，有不少缺点，但强大的社会能力可以帮助他搞好人际关系，一定不会成为校园霸凌的对象。

2.让孩子养成低调性格

不管家里是贫穷还是富有，孩子们受教育机会都是平等的。大家要当好孩子榜样，让他明白“穷不倒志，富不颠狂”的道理，为人处世保持低调，不要张狂显得与众不同。

另外，大家要叮嘱孩子，不要在学校随便跟同学透露家里的情况。

3.孩子穿衣打扮要干净清爽

孩子干净整洁，不管走到哪里都会受人欢迎。大家要从孩子的衣着外表入手，将孩子打扮得干净整洁，从小让他养成良好的个人卫生习惯。

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