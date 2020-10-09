@各位家长，请收好这份秘籍，帮神兽收心归笼~

无论你再怎么留念，这个双节假期终究是留不住的~相信此刻在回味的不仅是你，还有你的崽！

说到节后综合征，不仅是大人常有的问题，小孩子身上更是常见。小家伙是很难恢复到学习状态的，甚至会对学习各种抗拒。

来来来，育姐这里有一套收心大法，呐，快拿好，帮神兽们收收心吧~

1.调整日常饮食

放假后，很多孩子打破了一日三餐正常饮食规律，沉迷于零食、饮料、外卖，这对身体健康可没好处。大家可要及时帮孩子改掉不良的饮食习惯~

（1）让孩子少吃零食，控制好吃零食的时间。

（2）保持清淡饮食，不要给孩子吃油腻刺激性食物。

（3）调整好用餐时间，早餐一定要让孩子吃。

（4）一日三餐要定时定量，饥饱适度。

2.改变作息时间

国庆长假期间，有不少孩子会随大人睡得晚起得晚，生物钟被完全打乱。假期结束后，大家可要调整好孩子的作息时间，帮助他找回正常的生活和学习规律。

（1）一开始，让孩子改回原来的作息时间有点难，大家可以每天逐渐让孩子早点上床睡觉。

（2）早上起床后，可以让孩子进行适量锻炼，这样上学才能精力充沛。

3.排除电子产品的干扰

放假后，很多孩子沉迷于电子产品，容易成瘾。家长要让孩子远离电子产品的诱惑，排除外在干扰，这样才能帮孩子找回正常的学习状态：

（1）多和孩子亲子互动，转移他对电子产品的注意力。

（2）大家要以身作则，减少自身使用电子产品的时间。

（3）在尊重孩子的前提下，和孩子做一个约定，什么时间可以使用电子产品，每次能用多久。

（4）在执行规定时，如果孩子有小情绪，大家可别心软，一定要坚持执行约定好的事项。

4.把精力放在学习上

“收心”最好的效果就是可以让孩子认真专注地学习。因此，大家在帮助孩子收心过程中，要让他把心思放在学习上，这样才能更快更好地找回学习状态。：

（1）让孩子对以前学过的知识进行全面复习，做一个系统性梳理，查漏补缺。

（2）帮助孩子预习新知识，做到前后贯通，温故知新。

（3）让孩子多做好课外阅读。爱读书的孩子，往往都是优等生。

（4）孩子做作业时，大家要在一旁监督，让孩子能够保质保量完成。

5.制定学习计划

大家还可以和孩子多交流多沟通，鼓励并帮助他制定学习计划，让他能够意识到假期已经过去，要开始好好学习了~

（1）学习计划不要把时间排得太满。“贪心”的学习计划，往往是很难完成的。

（2）大家要明白，学习计划要以基本不变为原则，但有要保持一定的灵活性。

（3）在制定学习计划时，大家要让孩子明确学习的目的、意义，以及具体的学习方法。

（4）孩子在执行学习计划时，大家要帮助他把计划进行合理细分，分解出一个个具体的小目标，了解每天要完成的学习内容。

（5）科学合理的学习计划还要包括家长的检查考核，父母也要起到监督作用。

注意哦，让孩子“收心”一定要循序渐进慢慢来，不要操之过急，否则会让孩子产生逆反心理！

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