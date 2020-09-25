收好这份产后干货，呵护好你自己和宝宝！

初为人母缺乏育儿经验很正常，但当了妈妈后，就要学会不断做功课，才能不进步~今天给大家分享一份产后护理干货，不但能让宝宝受益，也能呵护好你自己，赶紧来了解一下~

如何呵护好你自己

1.休息很重要：妈妈生宝宝时耗费了很多气血，而照顾宝宝又耗费了很多精力，所以这个时候宝妈一定要休息好，这样才能尽快让体力和精神恢复。

2.补充营养：宝妈科学地补充多种营养不仅有利自己身体恢复，而且有利奶水充足。

3.要有好心情：有些宝妈产后会有抑郁问题，所以为了避免出现这种状况，宝妈一定要保持心情舒畅。可以做一些自己喜欢的事情，比如阅读喜欢的书籍，和闺蜜谈心事还可以适当看一看自己喜欢的影视剧等。

4.别急着减肥：很多宝妈生完孩子后就想减肥，但实际上宝妈们不可操之过急，因为减肥需要一个过程，而且产后立即减肥不仅不利宝妈身体恢复，母乳产量也会受到影响。

新生儿育儿小贴士

1.卫生要保持好：家有宝宝一定要注意卫生。室内空气不仅要新鲜，而且要干净、整洁，特别是宝宝的床上不能堆积太多东西，不然宝宝可能有窒息风险。

2.少与外人接触：宝宝免疫系统没完全发展好，所以他们抵抗力差。如果与外人接触频繁，一旦外人患感冒或者其它疾病，那么宝宝可能会被感染。

3.不强行给宝宝喂奶：宝宝如果不想吃奶，那么不要强行给宝宝喂奶。

4.洗澡水温要合适：可以用手肘测试水温，水温不可太高，也不可太低，一般在37℃到40℃。

5.注意肠绞痛问题：新生宝宝很容易出现肠绞痛问题，所以宝妈要留意。如果宝宝即使吃饱喝足了还是时不时哭闹，那可能是有肠绞痛问题，此时可以通过拍嗝或者飞机抱的动作来缓解，情况严重就要就医咯！

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