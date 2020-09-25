孩子睡不好怎么办？这些好方法pick一下

睡眠对孩子来说很重要，孩子拥有足够的睡眠不仅有利他们成长，还能让他们有更加饱满的精神状态。所以家长们一定要让孩子拥有高质量的睡眠。但有的孩子总是睡不好，让家长很是担心。那么，该如何帮助孩子提高睡眠质量呢？

孩子为什么睡不好？

没有安全感：孩子们出生后要有一段时间才能适应外界，他们的神经会比较敏感，一些轻微的响动有时候都会惊扰到他们。一段时间过后，等宝宝适应了外界，他们的安全感也会慢慢提升。

环境原因：宝宝们虽然小，但他们的各种感官是很灵敏的。如果室内温度过高，宝宝觉得不舒服，就会影响到他们的睡眠；亦或者宝宝大小便了或被子刺挠他们的肌肤，他们也会睡不好。因此，妈妈们要注意到这些小细节！

宝宝生病了：宝宝如果晚上不睡觉，而且伴随着长时间的哭闹，很可能宝宝生病了。一些疾病是无法靠肉眼去判断的，比如宝宝肚子痛、咽喉或者耳朵出现问题等。所以家长们照顾宝宝时一定要细心，不可粗心大意，要注意观察，如果发现异常情况，要及时带宝宝就医。

如何提高宝宝的睡眠质量

营造优质的睡眠氛围：大脑会分泌大量生长激素帮助孩子成长，而这些激素在昏暗和安静的环境下分泌得会更多。所以家长在宝宝睡眠时要营造安静和谐的氛围，关电视，关灯，以帮助宝宝快速进入睡眠状态。

平衡好白天和夜晚睡眠的时间：一般来说，宝宝4个月后，一天睡眠的时间大概是14个小时。如果宝宝白天睡眠的时间过长，那么晚上睡眠情况可能就会收到影响。所以如果想宝宝晚上睡得好，那么白天就要平衡好，不要总是哄睡孩子，而是要多带孩子去活动活动。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)