又到螃蟹季丨怀孕不能吃的谣言又来了！

随着中秋节临近，螃蟹也达到了最为鲜美的时候，尤其是里面的膏和黄，真的是让人垂涎三尺。不少家庭也会“斥巨资”买上几只，配上姜和醋大快朵颐一番。

孕妇作为家庭最需要照顾的人，总是被优待，好东西也都是孕妇优先，然而在吃螃蟹这件事情上，却总是被排除在外，只因“吃螃蟹会导致流产”！

孕妇真的不能吃螃蟹吗？

每当孕妈妈经不住诱惑，想要尝一下螃蟹的时候，身边肯定会有人说：怀孕的时候不能吃，会流产的！即便是明星，也有同样的待遇。叶璇想必大家都熟悉，据她自己爆料，怀孕前就是个超爱吃海鲜的人，怀孕的时候吃了一整箱螃蟹，并且还在微博上晒了照片：

一整箱螃蟹着实馋到了大家，评论区一片羡慕；当然除了艳羡，还有很多好心网友提醒：孕期不能吃海鲜、螃蟹，容易导致流产。

古代中草药经典书籍《名医别录》中有记载：“蟹爪，破包堕胎”。中医上来说，螃蟹是寒凉食物，有活血祛瘀的的功效，孕妈妈过多食用后易造成出血，增加流产风险。这里有个前提，食用过多！！！

其实任何东西吃多了都有危险，比如水喝太多会水中毒。所以说只要注意适量，孕妈妈也能吃螃蟹，对此不少医生专家都给与支持：螃蟹含有丰富的蛋白质、氨基酸、铁、钙等营养元素，只要食用适当适量，对胎儿和孕妈妈有利无害。

孕期吃螃蟹，要注意什么？

孕期健康状况非常重要，所以在吃螃蟹的时候，也要注意下面这些事：

1.不能吃死螃蟹

螃蟹是高蛋白食物，一旦失去生命体征，体内细菌就会迅速繁殖，肉质会马上腐烂变质，孕妇吃了之后对自己和胎儿的健康都非常不利。一般来说，买螃蟹的时候可以选择四肢强健、有活力的，不要买病恹恹的；买回来后要立即烹饪，不要隔夜。

2.一定要蒸熟

螃蟹大多是用蒸的方式，这样可以保留原汁原味，吃起来也更鲜美。而需要提醒的是，一定要确保蒸熟，这样螃蟹里的细菌才能被完全杀死，孕妈妈们吃起来也可以更加放心。一般来说，水开之后需要继续加热30分钟以上才能起到消毒作用。

3.这些部位不能吃

首先是蟹钳，这部分肉寒性过大，容易导致肠胃不适，并且还可能威胁到胎宝宝的安全；其次一些内脏，比如蟹胃（位于蟹壳前沿中央一块三角形的骨质小包）、蟹肠（蟹胃通往蟹脐的一条黑线）、蟹心和蟹鳃等，也不适合孕妇使用，一方面是没有太多食用价值，另一方面是因为这些部位含有大量的泥沙和细菌，容易导致食物中毒情况。

4.注意一些宜忌

螃蟹属寒性的，可以搭配一些醋、姜来祛寒；同时尽量不要与芹菜、柿子、梨、橙子、石榴、西红柿、香瓜、花生、红薯、蜂蜜、兔肉等食品一起食用，以免引起肠胃不适；此外吃螃蟹1个小时以内，不建议喝茶吃冷饮。

5.不要一次性吃太多

无论是孕妇还是普通人，都不建议一次性吃太多螃蟹，孕妇是特殊人群，每天吃一只即可。如果因为嘴馋吃太多，那么就要随时关注自己的情况，一旦出现恶心、呕吐等症状，就要马上去医院检查。

最后还要提醒一句，如果本身患有一些慢性病，比如慢性胃炎、十二指肠溃疡、胆囊炎、胆结石症、肝炎等，那么最好不要吃螃蟹了；另外患有冠心病、高血压、动脉硬化、高血脂的孕妇也不建议吃螃蟹。

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