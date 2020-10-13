宝宝流口水是因为要长牙？有些情况必须去医院看看！

相信不少家长在照顾宝宝的时候，都会给他们准备一个围嘴，因为宝宝在吃饭、玩耍的时候，总喜欢流口水，止都止不住。有些过人来会说：宝宝流口水大多是因为长牙了。那么真的是这样吗？

前些日子，带着宝宝在小区的公园里玩，刚好碰到几个相熟的妈妈，就一起聊了起来。有位妈妈就提到：“最近不知道怎么回事，宝宝特别喜欢流口水，不会是智力有问题吧？”

其他妈妈就开导：“你别担心了，小宝宝都这样。流口水可能是因为长牙了，等他们大一些就好了，没必要去医院。”我在旁边听了忍不住提醒道：“小宝宝流口水不一定是长牙了，有些情况还是需要去医院看看的！”

宝宝长牙的时候，牙床会有疼痛感，确实可能有流口水的情况，但是不能就这么将二者划等号。导致宝宝流口水的原因有不少，爸爸妈妈们不能以偏概全。

为什么宝宝会流口水？

1.吞咽能力不足

不少妈妈会发现，即便宝宝没有任何异样，还是经常流口水，擦也擦不完，尤其是2-3个月的小宝宝们。这是因为随着宝宝的月龄增加，他们的唾液分泌越来越多，可是他们的嘴巴依然很小，储存的口水有限，加上他们本就不发达的吞咽能力，所以口水很容易溢出并流了出来。这类流口水现象属于正常情况，一般等到宝宝逐渐长大，吞咽能力发育完全，流口水的情况就会逐渐缓解。

2.被食物给馋的

一般来说，宝宝在4-5个月大的时候，口水分泌量突增，流口水的情况也会比较严重。这是因为，这个时候宝宝大多开始尝试辅食了，唾液腺会因为食物的刺激而变得活跃，口水就增多了。这也是比较正常的情况，一般会随着宝宝月龄增加、唾液腺功能逐渐完善，流口水的情况也会逐渐恢复了。

3.可能是疾病影响

正常情况下，随着宝宝吞咽功能、唾液腺功能逐渐发育完全，流口水的情况也会慢慢消失。而如果宝宝到了2-3岁还总是流口水，那么就要小心了，因为这可能是一些疾病所致，比如口腔溃疡、神经系统疾病、某些先天性疾病等等，此时就要赶紧带孩子去医院做个检查并治疗。

如何分辨宝宝是“不正常流口水”？

1.持续流口水

有些宝宝流口水情况比较严重，并且一直不停，为此家长们就要不断地给孩子擦拭，时间久了嘴巴周围就会有蜕皮、干裂的情况。这个时候最好赶紧去医院看一下，因为这很可能是一些疾病的征兆，如果家长没有引起重视耽误了治疗，就比较麻烦了。

2.拒绝吃饭

宝宝流口水的同时，还伴有情绪不稳、拒绝吃饭的情况，那么最好检查一下宝宝的口腔，看看是否有口腔溃疡的情况。口腔溃疡的宝宝，吃东西的时候会有痛感，从而拒绝进食。

3.用嘴巴呼吸

如果宝宝在流口水的同时，还下意识用嘴巴呼吸，那么就表示他有鼻塞、鼻炎的情况，呼吸道不通畅就会用嘴巴呼吸。一直用嘴巴呼吸，口水就会流得比较快。家长们一定要重视这种情况，因为长时间用嘴巴呼吸，会导致下颌后缩等情况，严重的影响未来的颜值。

4.3岁后还流

正在情况下，宝宝在3岁以后吞咽系统、唾液分泌系统已经发育完全，不应该再有流口水的情况。所以宝宝3岁以后还流口水，就表示他可能是生病了，家长们要赶紧警惕起来，尽快带宝宝前去就医。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)