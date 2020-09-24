男子路边发现弃婴，孩子后背竟插着一把刀！

据阿根廷《号角报》报道，9月7日，阿根廷米西奥内斯省波萨达斯市发生一起令人震惊的事件。一名男子在跑步时发现一名被遗弃的女婴，而女婴的后背竟然还插着一把已经生锈的刀！

男子晨跑时发现弃婴，背上插着生锈的刀

据当地媒体报道称，9月7日上午，一名男子在波萨达斯市西海岸一座大桥边晨跑时，听到路边传来一阵微弱的哭声。他循着哭声一路寻找，发现一名被遗弃的女婴。女婴当时被毯子包裹着，后背上还插着一把生锈的刀。

发现弃婴的男子是一名体育老师，据他透露，女婴看上去出生没几天，除了后背的伤口，身体上还有4处较浅的伤口。随后，他立即将这名奄奄一息的女婴送往附近警局，而医护人员在警局对女婴做了第一次抢救。

警方逮捕女婴妈妈，因产后大出血送医抢救

事发5个小时后，警方将一名28岁的女子逮捕归案。据了解，这名女子在9月5日生下女儿，随后想要将她杀死丢弃。目前，这名女子因“产后大出血”被送往医院接受救治。调查人员表示：“产后大出血给女子的生命造成了威胁，我们只能将她送往医院抢救。现在她还在接受治疗，但已经脱离了生命危险。”

负责救治女子的医护人员表示，在救治过程中他们与女子交流过，女子表示她状态很好。为了避免进一步刺激这名女子，医护人员只和她讨论了她自身的健康问题，没有问她为何要伤害孩子。

女婴转危为安，多个家庭申请收养

9月13日，主治医生表示，女婴转危为安，已经转入普通病房继续治疗。他对女婴的身体恢复情况持乐观态度：“尽管背上的伤口很深，但好在没有伤及内脏，我认为孩子不会出现后遗症，过几天就可以拆线出院了。”

据悉，阿根廷儿童事务监察办公室正在寻找一个合适的家庭收养这名女婴，而不是将女婴送往相关机构。目前，有很多人填写申请表报名，想要收养。

工作人员表示，医护人员给这名女婴起名为维多利亚，寓意为“胜利”。虽然这不是孩子的正式名字，但很多申请人表示这个名字很棒，因为孩子靠着顽强的毅力战胜了死神，活了下来。

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