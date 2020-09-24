熊孩子厌食，试试这几招，很实用！

孩子不好好吃饭，吃饭时总是到处乱跑，根本坐不住，家长也为此操碎了心。其实想让孩子好好吃饭也是要讲究方法的。家长要了解孩子厌食的原因，然后才能对症下药。下面，我们就一起来解决孩子厌食这个问题。

孩子厌食的原因

孩子厌食的原因有很多，比如孩子经常吃零食，特别是喜欢吃巧克力、糖果、蛋糕等高热量食物，这样孩子自然不觉得饿，也就不会好好吃饭；

父母如果过分关注孩子饮食，那么孩子由此可能会产生逆反心理，从而以拒食为筹码让父母答应自己的无理要求；

孩子饮食不规律，进食时间不固定，肠胃消化规律会被打乱，这样孩子可能就不会好好吃饭；

另外，孩子不喜欢运动或者吃饭环境太差等也会导致孩子厌食。

孩子厌食怎么办

想要孩子不厌食，好好吃饭，可以从这几方面入手：

正餐前不要给孩子吃太多零食，不然会影响孩子的食欲；

给孩子准备食物要花心思，食物外观要美颜色要多样，搭配也要得当，如此才能增加孩子的食欲；

孩子厌食最重要的是让他养成良好的饮食习惯。

怎样帮助孩子培养良好的饮食习惯

自己动手：家长不能因为怕孩子自己吃饭把饭弄得到处都是，所以就亲力亲为喂孩子吃。其实孩子自己动手吃饭不仅激发他们动手的兴趣，还有利他们触觉、观察力的发展。

提供良好就餐氛围：孩子吃饭时可以为他们营造良好的氛围，比如吃饭时不要打骂孩子，大人之间彼此也要和睦，还可以放上轻松的音乐。

准备号餐桌和餐具：父母可以为孩子准备儿童的餐桌和餐具。这些餐桌和餐具可以颜色鲜艳些，餐具还可以带卡通的，这样孩子就会因为喜欢餐桌和餐具而喜欢上吃饭。开饭时让孩子坐好，乖乖吃饭，饭没吃完不允许孩子下桌。

别让外界因素影响孩子：孩子吃饭时，不要给孩子玩具玩，也不要播放孩子喜欢看的动画片，只让孩子专心吃饭。

厌食很常见，家长不必过于担心。如果你家孩子不好好吃饭，不妨试试上面的方法吧~

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