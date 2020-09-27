后疫情时代，十一能带孩子出去玩吗？听听专家的意见

再过几天就是十一中秋长假啦，无论是大人还是小孩，都炒鸡鸡冻哇~终于可以好好放松一下啦~

相信很多家长已经迫不及待地开始规划起各种亲子游项目，不过当下正处于后疫情时代，有的家长还是比较紧张，现在出去玩还安全吗？十一假期还能带孩子出去玩吗？我们不妨来看看张文宏医生怎么说：

十一能带孩子出门吗？张爸爸说可以~

知名“硬核”医生张文宏认为，时下可以说大家恢复了9成的正常生活，但想要完全放心外出旅游，除非是到了生活能100%完全恢复正常。在此之前，大家还是要保持高度警惕。张文宏表示：“日子可以照过，但要保持健康和卫生”。

张文宏还指出，因为国内实施了正确的抗疫策略，疫情控制得很好，全国差不多有一个月没有出现本土病例了，但仍有境外输入性病例。这意味着，在将来的很长一段时间内，普通民众仍然有感染新冠的风险。现在出门旅游，接触到新冠患者的概率几乎为0，但我国依然有新冠输入型风险。尽管这个概率很小，但风险依然会有。我们不能让这个风险扩大，如果没有防住这个风险，后果就比较严重。因此，张爸爸的建议是可以出行，但一定要做好卫生防护工作！

此外，疾控中心专家吴尊友也指出，从新冠肺炎的防控角度而言，国庆长假期间，民众去各地旅游应该不会有特殊限制和需要警惕的地方。到现在为止，我国的环境中是不存在新冠病毒的，因此在旅行上没有特殊的疫情风险提示。

跨省出游，回来后要不要隔离？通常不需要~

根据国家卫生健康委的消息，到目前为止，我国境内没有疫情的中、高风险地区，在境内旅游的风险较小，所以，旅行回来无需进行隔离~

不过，需要提醒大家注意的是，带孩子出游不要去高风险地区，比如已经进入战时状态的云南省。

在特殊时期去高风险地区旅游，除了会威胁自身安全，旅行归来后要不要进行隔离还要具体情况具体分析。如果因为隔离耽误孩子上学，影响自己上班，那真是得不偿失。

长假带娃出门，这些防护工作要做到位！

今年十一带孩子外出游玩，大家要做好以下几点：

1.提前做好准备

选好旅行目的地、景点或景区，要把途径区域、目的地的风险等级等疫情情况了解清楚，不要路过或去中高风险地区。建议去通风良好的景点游玩，并提前进行预约，避开旅行高峰时段。并且要提前了解好目的地的疫情防控政策，保证绿码通行。

2.保持饮食卫生

外出游玩时，应选择通风好、干净卫生的餐厅用餐，可以自备干粮，不要吃野味；和人一起用餐时，建议使用公筷公勺或者分餐制，并尽可能少接触公共物品和设施。买单时最好使用电子化支付方式和非接触支付方式。参观游玩时，要携带干净卫生的饮用水，不可喝生水。

中秋团圆聚餐时，要注意荤素搭配，大人不要大量饮酒，也不要让小朋友暴饮暴食。

3.健康出行

出游前，大家要清楚了解自己和身边人的健康情况。特别是老人、孕妇、儿童、慢性病病人、患有基础疾病的人群，最好减少外出旅行。

另外，如果有干咳、乏力、发烧等症状，建议不要外出，保护自己的同时也保护了他人。在外出游玩时，还要记得要带上消毒用品、口罩等防疫物品和常用药品。

4.绿码出行

目前，我国很多地区要求民众持健康绿码出行，主要是国务院客户端的“防疫行程卡”和“城市健康码”。在人员密集的车站、商场、地铁、医院、景区都需要扫码方可进入。

因此，大家再出发前，要提前了解旅行目的地的风险等级和防疫规定，填写目的地健康码所需的相关信息，保证绿码出行。如果健康码不是绿码，不要出游。

5.旅行时做好防护

出门时，要准备充足的口罩、清洗剂、手部消毒剂等防护用品。乘坐高铁、飞机、大巴等公共交通工具时要全程戴口罩，并减少中途摘下口罩的时间和次数。在人员密集、封闭的场所也要戴口罩，和人交谈时要保持社交距离1米以上。打喷嚏、咳嗽时要捂住口鼻，同时注意手部清洁，尤其是饭前便后和外出归来时。

6.做好自我健康监测

如果在旅行过程中出现干咳、发烧、四肢无力等症状，要马上去附近医院的发热门诊就诊，及时进行治疗和排查。

7.保存好行程记录

外出旅游时，大家要把行程记录保存好，包括去过的旅馆和餐馆的名称、地址、房间号、同住或同餐人员；乘坐的交通工具的时间、车次和座位号。一旦有疫情病例，可以及时展开追溯工作。

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