秋天的第一波警告：这些儿童病正高发，家长要重视！

秋天到了，天越来越冷，又到几类儿童病高发的时期，下面我们就来一一盘点，并帮助大家应对，各位家长可一定要重视起来哦！

1.普通感冒

护理方法：

（1）确保孩子有足够的水和休息。

（2）使用加湿器。

（3）如果孩子低于6岁，要避免自行服用感冒药。

（4）感冒细菌可以在玩具、门把手和其他表面上存活两天。有超过200种的感冒病毒，所以孩子每次都有可能感染不同的病毒。但如果教他避免接触眼睛和鼻子，并且经常洗手，孩子就更有可能保持健康。

（5）如果带孩子外出，你可以通过擦拭购物车、餐厅桌面来减少孩子接触细菌的机会。

2.呼吸道合胞体病毒

这种病跟感冒差不多，但如果孩子呼吸急促或吃力，请尽快就医。

症状：呕吐、腹泻、发烧。

护理方法：给孩子足够的液体来防止脱水。

3.红疹

77%的儿童在2岁前会染上了这种病毒。尽管有迹象表明身体上的红疹会持续几天，但大多数受感染的孩子只是表现为发烧，咳嗽，可能还会腹泻。

护理方法：必要时，在医生指导下，用布洛芬(6个月以上的儿童)或扑热息痛治疗发烧。

4.耳朵感染

症状：孩子可能会发烧，拉扯耳朵，并且易怒，可能也睡不好。

护理方法：

（1）布洛芬或醋氨酚可以减轻疼痛和发烧。儿科医生可能会开抗生素，或者等着看感染是否会自行消失。

（2）向杯子中倒入热水，把杯子放在孩子的耳朵附近，温暖的水汽会减轻孩子的痛苦。

5.流感

每年有多达40%的孩子患上流感。

症状：高烧，浑身疼痛，发冷，喉咙痛，咳嗽，流鼻涕。

最好的药物是预防：确保孩子在每年秋天都有流感疫苗注射。流感疫苗不会完全保护孩子，因为每个冬天都有不同的病毒株。注意，2岁以下的儿童（以及任何有哮喘的孩子）都有可能导致并发症，包括脱水和呼吸问题，这些都需要住院治疗。

6.手足口病

症状：像水泡一样的溃疡，出现在手掌、手指和脚底，经常伴有发烧。根据溃疡的严重程度，孩子可能不想吃、喝或走路。

护理方法：

（1）在医生指导下，用止痛药来治疗。

（2）给孩子喝酸奶或其他凉爽、光滑的食物。避免任何酸、咸或辣的食物。

7.病毒性喉炎

症状：咳嗽、喘鸣和声音嘶哑。

护理方法：

（1）洗一个热水澡，让孩子坐在浴室一会，直到症状缓解。

（2）孩子精神状态不错的话，带他去外面走一走，外面寒冷的空气可能更有效地阻止咳嗽。

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