杨迪眼睛睑板腺消失，罪魁祸首深受很多孩子喜欢！

前不久，#杨迪眼睛睑板腺消失#上了热搜，引发热议。据说，这是长期过度用眼和不注意用眼卫生惹的祸，大家关注了没？

杨迪在微博上发了自己去医院就诊的经历，并配文“这段视频看得我惊心动魄，三十岁的杨迪五十岁的眼睛，有点吓人！大家平时还是要多注意用眼卫生，能休息的时候就休息，希望大家都有好身体。”

原来，杨迪去检查眼睛时，被医生告知他眼睛的电子成像异常，睑板腺特别不好。正常的形态应该是这样：

但杨迪的睑板腺有一块是没有形态的，左眼更严重。“腺体的管子都没有了，看到没有?”杨迪妈妈在一旁这么说道。

医生直言“左眼的形态就像一个五十岁的人一样。”

另一位医生更直接，建议杨迪做手术。

因为“想要通过调理彻底好，不可能。”

杨迪的眼睛情况为什么这么糟，和他每天电脑、手机不离手，以及感染时戴隐形眼镜不无关系。

警惕睑板腺功能障碍

对此@丁香医生给网友们做了简单的科普，介绍了睑板腺功能障碍。

常见症状是疼痛、眼干、眼部疲劳。除了由于长期用眼过度、用眼不卫生这2个主要原因，空气污染、抑郁、焦虑和紧张，以及不良用眼习惯都有可能导致睑板腺出问题。

这里稍微补充一下，长期熬夜、大量吸烟酗酒、经常吃刺激性食物等不良的生活习惯也会影响到睑板腺的功能，进而造成眼部不适。

据悉，临床上类似杨迪这样的案例并不少见，而且近年随着智能电子产品的普及，患者有逐渐低龄化的趋势。

“30岁的年纪50岁的眼睛!”一些网友关注的点在如何检测出自己眼睛的实际年龄。

事实上，目前在家自测无法实现。而在医学上，每个人对眼睛的主观感受也不一样。如果你或孩子眼睛出现不适，应及时到正规医院就诊。

来学爱眼护眼知识

眼睛何其珍贵，与其受损后再花大量的精力、时间、金钱来治疗，可能结果还不尽如人意，不如及早养成爱眼护眼的好习惯，预防眼部疾病。

1. 少用手机、电脑等电子产品

不要让孩子过早、过久玩电子产品。美国和加拿大两国的儿科协会给出的建议是，0-2岁幼儿不应接触任何科技产品(如电脑、手机、iPad、MP3或MP4等现代电子产品)；3-5岁幼童接触的时间，每天不应超过1小时；6-18岁儿童，每天应不超过2小时。

咱们成人工作往往离不开电脑，但还是尽量少用，特别是工作之余。

2. 让眼睛喘口气

看书、使用电子产品时要注意坐姿以及用眼时间。并牢记预防近视的“20-20-20“护眼原则，即使用电子产品20分钟，向20英尺也就是6米外远眺不少于20秒，可以缓解眼睛的疲劳。

如果学习、工作太忙，无法频繁休息，可以连续用眼30分钟后休息5—10分钟。可以眺望远方，也可以眨眼或者是闭眼，让眼睛休息、放松。

3. 注意用眼卫生

不管是孩子还是大家，都应养成勤洗手、不揉眼睛的习惯。另外，成人除了眼睛感染不戴隐形眼镜，还应注意容易隐藏病菌的电脑屏幕和键盘。建议定期清除这些地方的灰尘，以防敲击键盘、移动电脑时灰尘伴随致病菌进入眼睛引起结膜炎症。

4. 补充营养

均衡饮食，少吃甜食，平时可以适当多吃蔬果和蛋白质丰富的食物。尤其是花青素、叶黄素、天然β-胡萝卜素等眼睛需要营养元素要补充。菠菜、胡萝卜、荠菜等有色蔬菜是很好的来源。

5. 加强运动

大家可以敦促孩子每天进行2小时以上户外活动，培养1项体育爱好。

成人呢，工作间隙也应加强运动。如果没时间进行户外运动，可以在室内做瑜伽、原地跑步、蹲起、仰卧起坐以及哑铃等力量训练，既增强了身体素质，又保护了眼睛。

6. 定期检查

最好从宝宝出生开始做定期检查，早产或吸过氧的孩子更要及早进行，以防出现问题未能及时察觉，错过3岁以前视力发育的关键期，延误病情。提醒大家，无论孩子视力有无异常，都有必要定期检查，尤其是父母双方都是高度近视患者的儿童。

至于成人，也应定期检查眼睛度数情况，尤其是高度近视的人。通常一副眼镜宜2年更换一次。

最后再次强调，平时关注孩子和自身的眼健康，如果发现问题及时就医。

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