前一秒刚学，下一秒就忘了，小宝宝为啥就学不进去？

有没有发现，小宝宝学东西似乎很艰难。明明前一秒才教会他做拜拜的手势，下一秒就忘了。其实，宝宝是否能回忆学到的东西取决于他们的情绪，当他们保持活跃时，他们无法平静地学习所学到的东西，反之亦然。外国发展心理学家对96个9个月大的孩子进行了一项研究，证明了这一点。

孩子的情绪会影响到记忆吗？

婴儿的情绪是不可预测的，他们可能一会儿玩得很开心，一会儿又完全伤心。RUB的发展心理学研究小组组长萨宾·塞哈根教授说：“令人惊讶的是，人们还不知道这些情绪变化是否会影响婴儿的学习和记忆。”对成年人的研究表明情绪影响思维。我们会记得我们在某种情绪下的经历，特别是当我们再次处于同样的情绪时。

为了找出这种被称为“状态依赖记忆的现象”是否也存在于婴儿身上，研究人员对96名9个月大的儿童进行了研究。首先，婴儿要么和父母一起安静地做活动，比如看图画书，要么就到处乱跳；然后，他们看着一个实验者用一只手木偶做动作，从而学会了如何做。“我们感兴趣的方面是孩子们是否能在一刻钟后模仿观察到的动作，”正如萨宾·塞哈根概述的实验。

就在测试开始前，一些婴儿被置于与学习时相同的状态，而另一些婴儿则通过玩游戏进入到不同的情绪。

“研究发现，如果宝宝在学习和回忆所学内容时的情绪相同，则记忆表现会高出2.5倍。”这表明，在这个年龄段，情绪状态的波动会阻止大脑对某些事物的记忆。

实验解释了为何人记不住小时候的事

研究人员认为，这可能是一种解释，即成年人无法记住他们早期的任何经历。因此，父母可能会理解为什么他们的孩子有时候能记住一些事，有时候却不行。

孩子在安静的状态下或许能学到东西，但在孩子心烦意乱的时候，可能再也无法理解了。“在这项研究中，我们只观察了一个年龄组，”萨宾·塞哈根说，“有必要进一步研究情绪和记忆之间的关系如何随着年龄的增长而发展。”

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