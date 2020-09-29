还有人在给孩子买“假奶”！牛奶最全解析，这次彻底讲透

相较于其他食物，牛奶营养价值高、易消化，所以不少家长去超市的时候，都喜欢给孩子买上一两箱。然而现在市面上的奶类品种层出不穷，怎么选奶成为家长们纠结的事情。此外有不少孩子喝奶会出现一些不良反应，这也是家长们烦恼的事情……

今天就来一个最全面的解析，把牛奶彻底讲透：

1.如何买到“真”牛奶？

前些日子，一篇“真假牛奶”文章引爆了网络，不少家长也开始担心自己买的牛奶是假的。其实关于真假牛奶，只需要一个方法就能破解，就是就看配料表。一般来说，真牛奶的配料只有生牛乳，如果还看到水、糖、香精等添加成分，那就不能算是真正的纯牛奶，最多算乳品饮料。

看完了配料表，还要看看营养成分表，目前根据规定，国产牛奶的蛋白质含量应不低于2.8g/100ml；站在补充营养的角度，蛋白质含量自然是多多益善。

建议：要买纯牛奶或巴氏鲜奶，蛋白质含量越高越好；至于儿童奶、乳酸菌饮料、早餐奶等则属于乳品饮料，不建议购买。

2.鲜奶和常温奶的区别

鲜奶和常温奶的主要区别是杀菌方式的不同，鲜奶用的是巴氏灭菌法，因为是恒温杀菌，所以可以保留更多的营养物质和奶味，但同时也保留了小部分无害或有益、较耐热的细菌或细菌芽孢，所以巴氏奶大多需要低温保存，且保存时间短。

而常温奶则是采用超高温瞬时灭菌技术（UHT）生产加工，并且灌装入无菌包装内的牛奶，所以一定会有维生素和活性物质被杀死，奶味也淡了一些，优点是保存时间更久、价格也会便宜一些。

建议：其实两种奶都是真牛奶，营养含量也符合国家标准，只是优缺点各有千秋，家长们可以根据需求自行挑选。

3.喝牛奶真的能长高吗？

相信不少家长都看过类似的内容，就是想要孩子高就要多喝牛奶，这种说法有着一定的道理。影响孩子身高的原因有很多，比如基因方面，父母个子高，孩子大多不会矮；除此以外，生活习惯、日常饮食等也会影响着孩子的身高。

孩子身高发展，和骨骼发育息息相关，而骨骼生长就需要各类营养的支持，其中最重要的就是钙。为此富含钙和维生素D（可以促进钙的吸收）的食物确实可以帮助身高发展，而牛奶恰恰富含这两种营养素。

建议：国内外都有不少研究证实，坚持喝牛奶可以促进孩子体格发展，所以想要孩子长高记得多喝牛奶。不过要注意饮用量，喝太多会影响正餐，导致其他营养缺少的情况。儿童每天300-400ml为宜。

4.为什么孩子喝牛奶就腹泻？

如果孩子每次喝完牛奶没多久就出现腹泻、疹子、呕吐等不良反应，那么就表示他可能有乳糖不耐受。这是孩子体内缺乏乳糖酶，无法消化奶中的乳糖所致，而有这种情况的孩子就不建议喝普通牛奶了。

牛奶营养丰富，这么放弃有点不甘心？此时不妨试试零乳糖牛奶——舒化奶，这是专为乳糖不耐受人群设计的牛奶，因为额外添加了乳糖酶，所以牛奶中的乳糖已经提前分解了，孩子喝了就不会出现不良反应了。

建议：除了舒化奶，一些低乳糖的乳品也可以尝试，比如酸奶、奶酪等等。

5.空腹到底能不能喝牛奶？

有些人发现自己空腹喝牛奶会腹泻，于是就到处说空腹不能喝牛奶。但是这部分人还会发现，即便自己不是空腹和牛奶，还是会有腹泻情况，这其实就是上面问题提及的乳糖不耐受，和是否空腹无关。

此外还有一种说法，就是空腹喝牛奶会导致蛋白质被迫转化成热量浪费掉。牛奶蛋白质含量基本只有3%左右，我们的身体会非常认真地吸收后用作它用，而且人体热量消耗肯定优先选用糖和脂肪，根本就不是优先蛋白质。

建议：人的肠胃没有那么脆弱，空腹喝牛奶腹泻单纯是乳糖不耐的锅，没有这种烦恼就放心大胆地喝。

6.牛奶酸奶该如何抉择？

喝牛奶的主要目的是补充营养，尤其是为了补钙；在钙的含量方面，牛奶、酸奶的区别不大，都可以买来给孩子喝。不过因为酸奶经历了发酵的过程，部分营养物质被分解，所以消化吸收起来会更加方便，比较适合消化能力差的孩子和老人。

不过酸奶在发酵之后，乳糖含量会降低，相应的就会很酸，为了改善口味，商家会添加一些糖，孩子喝太多了就可能因此发胖哦。 喜欢自己动手的妈妈，可以自己在家做酸奶，记得少放些糖。

建议：牛奶不含糖且可以适当加热，酸奶更易消化但是大多只能喝冷的，看个人选择了。

7.牛奶可以煮沸吗？

有些家长在给孩子热牛奶的时候，喜欢煮沸了，觉得这样不仅可以杀菌消毒，还能让牛奶更浓郁，尤其是表面的奶皮子，超级好吃。但其实这种做法并不科学，因为煮沸可能会杀死活性物质、破坏维生素，从而降低了牛奶的营养价值。

加热牛奶的时候，不建议直接煮，而是用隔水加热的方法，将牛奶加热到温热不烫嘴即可。担心细菌的家长们也可以放心，因为牛奶出厂的时候都是经过杀菌处理的，完全可以直接饮用。

建议：可以用微波炉的“加热牛奶”模式加热牛奶，不会过热。注意放进微波炉的物品一定在包装上留个孔隙，以防爆炸。

8.牛奶真的能解辣吗？

这个说法是有科学依据的。之所以有辣感，是因为食物中含有辣椒素，这种物质不溶于水，但溶于油脂。而牛奶中含有大量的蛋白质和脂肪，它们可以将辣椒素包裹起来从嘴巴里带走，起到了解辣的目的。

了解了这个原理，我们就可以发现很多可以解辣的东西，比如冰淇淋、豆奶、稀奶油等等。

建议：解辣建议选择冰镇的牛奶，效果翻倍哦~

9.有必要买脱脂奶吗？

有不少家长担心孩子会发胖，于是在购买牛奶的时候，会选择低脂奶或者脱脂奶。虽然大家都说牛奶中的脂肪含量比较高，但事实上其脂肪含量为3g/100ml左右，即便是每天喝一斤奶，不过摄入了15g的脂肪，这还不够孩子一天消耗的。

而且在脱脂的过程中，牛奶中的其他营养素也可能被剔除，比如维生素A、D、E等等，这些也是孩子身体发展必须的营养素。而且全脂牛奶口感更丝滑，奶香也比较浓郁，脱脂牛奶则有点水水的，没什么味道。

建议：除非孩子体重真的严重超标，其它时候选择正常的全脂牛奶即可。

10.国产牛奶真的是“垃圾”吗？

前段时间有一篇曝光国产牛奶的文章，提到了一些“行业内幕”、“牛奶蛋白质含量低就等于喝水”的言论。但其实这篇文章已经被中国乳制品工业协会辟谣了。我国对食品要求很严，牛奶的生产也有一套专门的标准，商家钻空子需要的代价比克扣那一点蛋白质的收益多得多。

而且我们在买牛奶的时候也可以自己看一看成分和含量，蛋白质含量基本都是3%以上，有些甚至比国和欧盟标准还要高。

建议：没必要听风就是雨，买的时候自己看好配料表和营养成分表就行。

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