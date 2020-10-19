七成儿童家具被检不合格，宜家也在其中！

近期上海市场监管部门抽检了网售的儿童家具，结果发现不合格率高到72%，这其中不乏一些知名品牌，比如宜家！

据了解，这次主要检查了来自天猫、京东和1号店这三家网络平台销售的产品，共计抽查了25批次的儿童家具，其中有18批次为不合格产品。产品之所以不合格，主要是因为两个方面，一个是结构有安全问题，另一个则是缺乏必要的警示标识，宜家就是后者。

首先是结构安全问题，比如有款来自一号店的儿童桌，桌角是90°的直角，没有做过倒圆或倒角的处理，非常尖锐，孩子很可能撞上并出现撞伤、擦伤等直接伤害。

其次是不少家具孔洞及间隙也不符合标准，孩子的手指很容易卡在其中出现意外。其实目前国际上已经规定，钢制儿童家具的空隙间隔要小于6毫米/大于12毫米，而在此次抽查中，有11批产品达不到标准。

再者是京东平台上销售的一款儿童学习椅，实验时出现底座断裂的情况，这就表示在使用的过程中，可能误伤到孩子。最后是天猫商城销售的两款宜家产品，有警示标识不符合国家标准的情况。

目前根据此次抽检结果，相关部门已经责令经营者立即停售不合格产品，及时清理掉库存和在售的家具，同时也会调查相关的经营者。

市场监管部门：给孩子买家具，要注意以下几点

儿童家具是否合规直接影响到孩子的安全问题，所以在选购的时候，一定注意以下部位：

1.棱角和边缘

孩子比较活动好动，在学习玩耍的时候，难免会磕碰到桌椅家具，如果棱角和边缘没有做过倒圆或倒角处理，那么就可能碰上、磕伤。所以一定要多看看家具的棱角和边缘，确保圆滑不易碰伤。

2.孔洞和间隙

有条件的可以带个尺子，在购买儿童家具的时候，可以测量一下家具上的孔洞和缝隙。根据相关固定，钢制家具上的孔洞和间隙应该小于6mm或大于等于12mm，活动部件间的间隙应小于5mm或大于等于12mm，以防卡住受伤。孩子探索欲望很强，很可能把手指插入孔洞和间隙，而小于6mm孩子手指插不进去，大于12mm则不用担心卡住的情况。

3.避免自动锁

有些商家在设计儿童家具的时候，把普通家具的设计用在了其中，比如自动锁定装置、辅助关门装置（就是门关到一半就会自己迅速关上的装置）等等。虽然这种设计会给人们带来一些便利，但是却可能夹伤孩子。另外如果孩子钻入其中而门又自动锁定，那么就可能导致窒息等危险。

4.抽屉防脱落

购买的时候可以抽拉一下抽屉、键盘托等部位，看看其是否顺畅不费力；此外还要拉到底，看看是否有防拉脱装置，以防孩子在使用的过程中，将抽屉全部抽出导致意外。

5.表面是否光滑

注意仔细观察一些桌椅表面是否光滑，一定要避免尖锐突起和毛刺，这很容易导致孩子被划伤。记得多检查一些平常不太注意的角落，比如桌子背面、抽屉内侧等等，这些部位也要避免尖锐突击和毛刺。

6.气味是否正常

木质家具会用到木器漆，如果选用的是不合格的漆，那么就可能会散发出甲醛等有害物质的，对孩子的健康不利。所以在给孩子选购家具的时候，一定要多闻闻气味，确保环保无毒。

7.要有安全警示

儿童家具不同于成人，高度、功能等都需要适配孩子的年龄和身高，尤其是有些家具可以根据孩子的情况进行调整，所以儿童家具一定要明确的标识和安全警告，方便家长正确使用。一般来说要标注适用年龄段，3-6岁、3岁及以上、7岁及以上等；标识上要有只许成人安装、小心夹伤、请勿请勿频繁升降玩耍等警示语。

最后还要提醒一句，如果桌子柜子高度超过60厘米，那么就可能出现倾倒砸伤孩子的情况，所以一定要将家具固定在墙上，一般商家都会配好专用的连接件。

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