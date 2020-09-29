如果孕期有这些表现，孩子智力恐怕有问题！

为了孩子的健康，孕妈咪都会十分谨慎，生怕自己一举一动会影响宝宝的正常发育。一般而言，准妈妈在孕期一切正常，是不会对宝宝的智力发育造成不良影响的。但是需要警惕，如果你出现以下情况，就要多加小心了！

胎儿智力落后的表现

胎儿智力如果有问题，很多时候都不会出现非常明显的症状表现，但如果是基因层面发生异常，就要考虑到唐氏综合征，在孕期会有两个症状可供判断：

1.皮下积水异常

怀孕11-14周时，准妈妈需要做早孕唐筛检查，也就是NT检查。这个阶段胎儿的后颈部会有一个透明的皮下积液层，而这个透明的皮下积液层其厚度可以反映出，胎儿有没有先天性畸形。

如果胎儿的皮下积水层太厚超出正常范围，有可能存在一定的畸形风险，需做检测进一步确认。

2.染色体检测异常

唐氏综合征是指宝宝的21号染色体发生了异常，进而导致的智力低下。除了21号染色体，18号染色体发生异常也会导致胎儿先天性智力障碍。胎儿染色体异常，可以通过DNA检测的方式准确查出。

孕期这些行为会影响胎儿智力发育

需要注意的是，怀孕期间，准妈妈的一些不良生活习惯有可能会影响到胎儿的智力发育，一起来看看：

1.熬夜和不良饮食习惯

有的女性怀孕了还熬夜，有的在饮食上不注重科学搭配，这都会对胎儿的身体发育和营养吸收造成不良影响。胎儿不能摄取充足的营养，就容易导致大脑和身体发育迟缓，导致智力异常。

2.盲目服用药物

孕早期时，一些常用药物有可能会影响胎儿的正常的发育，造成胎儿大脑缺陷，甚至引发流产。所以在这里要郑重提醒大家，孕期服药一定要遵医嘱，千万不要盲目服药。

3.承受高强度辐射

过多的辐射会使细胞的基因链条发生异变或崩溃断裂，进而妨碍胎儿的正常发育。因此，大家在不要去高辐射的地方。

胎教有利于宝宝智力发育

想要让宝宝更聪明更伶俐，大家在孕期不妨多做一些胎教。孕晚期时，胎宝宝大脑发育已经接近完成，已经可以感知周围环境了。此时给宝宝做胎教，有助于大脑、运动、感觉等机能和协调功能的发育和完善。

在对宝宝进行胎教时可以使用音乐、抚摸、语言等不同的方式，建议大家将一两种胎教方式结合起来对宝宝实施胎教，和宝宝交流互动。在胎教过程中，大家要密切留意宝宝的反应，根据胎动变化判断宝宝的喜好和积极性。

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