最强十一出行装备推荐，有宝宝的必看！

终于，终于，十一国庆假期来了！然鹅，随着假日的临近，很多父母却变得越来越焦虑，因为计划好的亲子游即将开启，而重头戏就是准备各种装备，毕竟，小孩子的东西真的是太多了！

一想到要带娃出去玩，就头秃！一切美好画面的背后必定是万全的准备呐~

别慌，育儿网小编就帮你完成这个巨大挑战，这里已经整理好一份出行装备清单，请收好不谢！

♥ 证件

出门在外，身份证件一定要随身携带：

1.乘火车

宝宝办了身份证，就带上身份证；宝宝没有办身份证，那就不用带任何证件。大家如果觉得不放心，可以把户口本带在身上。

2.乘飞机

宝宝不满2岁，就需要携带出生证明或户口本；孩子2-12岁，则需要携带户口本。

3.境外游

出国旅行，大家一定要带上宝宝的护照和签证（国外疫情较为严峻，不建议出国玩）

♥ 衣服

宝宝的内衣裤、袜子、睡衣、换洗外衣、备换鞋、拖鞋等等。

宝宝换洗衣服可以根据出行天数进行准备，并且要多准备一两套，如果宝宝玩水时弄湿衣服或者吃饭时不小心弄脏衣服，都可以及时换，不用担心不够换。

建议大家给宝宝准备两件带帽外套，一件薄薄的防晒衣，用于防晒挡风，一件稍厚的外套，防止天气突然变冷。

♥ 药品

外出旅行，大家要准备一个药包，里面放上一些常用药品，万一宝宝出现一些小毛小病，也不至于慌乱。

过敏药、腹泻药、退烧药、便秘药都要备着，还要准备耳温枪、纱布、棉签、碘伏、创口贴等医用品。

♥ 玩具

如果是小北鼻，大家可以带上摇铃等安抚玩具；如果是大宝宝，可以带上玩具车、绘本等。

绘本可以选活动书、贴纸书等，还可以将交通工具认知的绘本带在身上，趁机让宝宝对交通工具有更清楚的认识。

♥ 食品和餐具

大家要根据宝宝实际需要，决定要带什么食品和餐具：

1.尚未添加辅食的宝宝

奶瓶、奶粉和保温水杯

母乳喂养：大家要将哺乳内衣、哺乳外套、哺乳巾（或小毯子）带在身边，在外给宝宝喂奶时可以派上用场。

人工喂养：准备好几份旅行装奶粉放在行李中，或者将奶粉装在储奶袋中，减少空间占用，奶粉一定要携带充足哦！

2.已经开始吃辅食的宝宝

米粉、米糊等方便冲泡的辅食

还要带上有研磨功能和小勺子的碗、餐具盒和辅食盒。辅食盒用来装奶粉、水果和小零食；餐具盒用来放勺子、叉子和奶粉勺等。

3.可以自己吃饭的宝宝

防水围兜、婴儿便携式餐椅、儿童餐具

如果是自驾游，就带上便携儿童餐椅；如果用其他方式出行，就带上便携餐椅带。

♥ 日常用品

关于日常用品，大家可以根据自己的实际情况来准备，比如雨衣雨伞、口水巾、毛巾、睡袋，纸尿裤、隔尿垫、护肤用品、洗浴用品等。这里挑几个大家容易遗漏的：

1.小被子：宝宝在旅途中睡着，大家可以给他盖上以免受凉。

2.塑料袋：当垃圾袋，宝宝换下来的纸尿裤以及其他垃圾，都可以放进去。

3.洗手液：小瓶装洗手液或者免洗洗手液都很方便。

4.干湿纸巾：建议大家购买单片的小包装，携带起来方便。

还有可能需要携带的物品：儿童衣架、游泳圈、充气式浴盆、婴儿洗衣皂、防蚊液、儿童花露水、儿童指甲剪等。

♥ 出门装备

带宝宝出门，至少要带上这三样：

1.婴儿背带

节日期间，热门景点人超多，用背带背着宝宝，解放双手，到哪里都很方便。

2.安全座椅

如果是自驾游，一定要在汽车上安装儿童安全座椅，保证宝宝的安全。

3.婴儿车

宝宝在游玩时困了，可以让他在婴儿车里睡一觉。

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