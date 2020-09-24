三年超4万人性侵未成年人！孩子9岁了，家长仍拒绝老师进行性教育

这两天，#老师教孩子怀孕知识被家长吐槽##三年超4万人涉嫌性侵未成年人#2个话题先后冲上热搜！

时至今日，怎么还有家长不明白“你嫌性教育太早，强奸犯不会嫌你孩子太小”这个道理？！

01

这边是残酷的数据：根据2017年到2019年检察机关起诉相关侵犯未成年人犯罪的统计数据显示，这三年期间，性侵未成年人犯罪总人数加起来超过了4万人。

那边是某位妈妈的怒斥，“老师，我女儿还小，希望您不要教给她一些乱七八糟的东西……”

起因是班里的老师怀孕了，同学们都超好奇，老师就趁机给孩子们科普了一下两性方面的知识。

没想到这一行为让这位妈妈炸了，她坚定认为自家女儿才9岁，老师不应该教给孩子怀孕和性别这方面的知识。

有这样认知的家长并不只有一位。之前，专家精心编写出版的《珍爱生命——小学生性健康教育读本》就被贴上“尺度大”“黄暴”的标签“。

后来，因为太多人“声讨”，这套非常棒的小学生性教育读本学校收回了，收回了，收回了……

如果这些人看到外国的一些国家的性教育，比如丹麦，估计要晕过去了。因为他们不仅有很裸露的儿童读物，父母也会很小就和孩子很直白地谈话性话题。

对了，还有成人在孩子面前脱光光，以此做身体教育的《超级脱衣》(Ultra Strips Down)这样的儿童节目。

在性启蒙但青春期到来之前进行毫不避讳的性教育，是包括丹麦在内的整个北欧成为世界上性教育最先进、性犯罪率最低、两性平等做的最好以及性行为发生年龄最晚的直接原因。

在性教育方面，我们做的还远远不够。

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这世界最不缺的，就是衣冠禽兽！

千万不要以为孩子还小！不要以为猥亵、性侵离孩子还很远！

2018年7月，广州花都检察院披露两起男童遭性侵案列，其中一例是男童被邻家哥哥性侵。

是的，男童同样面临被性侵害的风险，甚至更危险。

2019年7月，原新城控股董事长王振华涉嫌性侵9岁女童，震惊全国!

一位热心贫困儿童的助学公益事业“慈善家”，竟然也是猥亵9岁女童的恶魔!

2020年4月，网曝四川宜宾市高中老师梁某十年间猥亵20多名男生，引发广泛关注。

这是我国首例大面积猥亵14周岁以上男性学生而进入刑事司法程序的案件。

2020年，哈尔滨5岁女童被同村男子刘某带走一夜，次日下体撕裂严重，多个内脏器官感染严重，被送进重症监护室抢救。之后，因下体无法正常排泄粪便接受了改造粪便排泄口的手术。

……

每当看到这些新闻时，我们愤怒不已，去骂这些人渣怎么如此丧尽天良，怎么如此没有人性。然而，事件过去之后，大家很快淡化，忘了血淋淋的事实。

还是会在朋友圈晒出孩子的裸照，还是会随意逗弄孩子的生殖器官，还是会把孩子交给所谓的熟人，还是会“谈性色变”甚至阻止学校、老师进行性教育……

你以为的孩子还小，却是对猥亵性侵者的助纣为虐。

有些家长盲目乐观，认为我家孩子不会遇到这样的事，我身边的人人品都很好，不用想太多。

请问小偷脸上写着“我是小偷”吗？猥亵性侵者会告诉你他是性犯罪者吗？

告诉你们，九成的儿童性侵案都是熟人干的，亲戚、老师、邻居很可能会在实施犯罪后告诉孩子：这是我和你的游戏，是我们的秘密，不可以告诉别人。

你们的羞于谈性，你们的不以为然，会加大悲剧发生的概率。

03

非常可怕的是，曝光的案件只是冰山一角。

调查显示，在我国高达2500万儿童(9.5%的女童和8%的男童)曾遭到过不同方式的性侵，而且这个数字正在逐年上升。

残酷的现实是，几乎每天都有孩子被性侵。可能发生在经济发达的一二线城市，也可是在西部地区。

更令人心惊的是，儿童性侵案官方认定的隐案率是1：7。

也就是说，1起被揭露的儿童性侵案背后，还有7起不为人知。

更多受害的孩子像《熔炉》里的聋哑儿童一样，默默忍受这种屈辱和痛苦。

或者，他们并不懂自己正在受侵害，而让罪魁祸首逍遥法外，甚至变本加厉。

而早年的性侵会对孩子造成极大的心理伤害，也许会影响孩子的一生，要了孩子的命。

涉及男教师猥亵案的2名受害者在采访时，讲述了猥亵行为对他们人生的影响：有的高考没考好，有的则对他人产生强烈不信任感。

台湾女作家林奕含人们眼中的才女，生命永远停留在26岁。曾遭补习教师陈国星性侵近十年的在她，在完成自传体小说《房思琪的初恋乐园》不久后上吊自杀。

生命只有一次，谁都输不起！

04

性教育之所以那么重要，不仅是防范坏人，也是为了避免孩子在探索身体的过程中不知轻重，自我伤害，甚至伤害他人。

网络时代，孩子很容易接触到良莠不齐的信息，我们做家长的又不能时刻守在孩子身边。如果不能及早进行性教育，孩子自己会通过各种方式去探索。一旦超过某个尺度就很容易出问题甚至可能造成严重的后果。

比如：

3岁女童把玻璃球塞入下体;

5岁男童因为好玩在丁丁上套了个易拉罐环;

13岁男孩在强奸10岁女童未遂后将其残忍杀害，之前他还曾尾随同区多名女性……

另外，据联合国人口基金支持开展的首次“中国青年生殖健康可及性的政策开发研究”显示，在中国每100名15–24岁的未婚女孩中有4名怀孕，她们中几乎90%选择人工流产。怀孕、人流、分娩的低龄化已经是一个不争的事实。

这都是缺乏性教育的结果！

当孩子从家长、老师口中了解到正确的性知识，才能更淡定面对，才能健康成长。反之，你越是遮遮掩掩，越容易让孩子从“不良途径”来寻找答案，甚至走上不归路。

如珍爱生命图书撰写团队所说的那样：国际国内的性教育经验表明，让儿童说出生殖器官的正确名称，了解到自己诞生的过程，有利于儿童树立尊重自己、尊重他人、尊重生命的意识。”

性教育不仅是对孩子自我保护意识的培养，也是对孩子品格的塑造。希望大家别让孩子的性教育来得太迟！

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