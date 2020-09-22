不想再要女儿！男子用刀剖开孕妻肚子

据印度媒体报道，近日，印度发生一起家庭悲剧。一名男子重男轻女，不满妻子连生5个女儿，几个月前，妻子再度怀孕，男子为了提前知晓孩子性别，竟残忍地用刀将妻子的腹部剖开。目前，这名男子已经被当地警方逮捕，而妻子身受重伤，正在医院接受救治。

男子想要男孩，持刀剖开孕妻肚子

据悉，这起骇人听闻的事件发生在印度北方邦的Nekpur。9月19日晚上，一名名叫潘纳拉尔的男子手持一把锋利的刀，残忍地将妻子的腹部剖开，因为想要看看这次怀的是不是男孩。如此愚昧又残忍的行为让妻子的身心受到严重伤害。

据报道，潘纳拉尔的妻子今年35岁左右。在此前几年里，她为潘纳拉尔接连生下5个女儿。但潘纳拉尔有重男轻女的思想，一直希望能有个儿子。妻子连续生下5个女儿，让他既失望又愤怒。

妻子屡遭家暴多次报警，但警方不作为

妻子的哥哥拉维表示，因为妹妹一直没能生下儿子，妹夫经常以此为由虐待折磨他。拉维还表示，妹妹多次向警方报案称遭到丈夫家暴，但警方无动于衷。正是因为警方的不作为，才让潘纳拉尔变本加厉，做出如此荒唐的事。

据当地警察局一名警官透露，这名女子已经怀孕6、7个月了。事发后，妻子受伤严重，被当地民众送往医院急救。哥哥拉维得知消息后马上赶往医院，当他赶到医院时，医院因没有床位并没有对妹妹展开救治。直到媒体介入，妹妹才被紧急送往外科病房救治。

目前，潘纳拉尔已经被警方逮捕，案件正在进一步调查中。

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